ЦИК завершила сбор подписей для выдвижения кандидатом в президенты КР

26 августа 2017, 14:17 Комментарии

Вчера, 25 августа, в 23.59 завершились прием и проверка подписных листов от кандидатов в президенты, сообщает ЦИК.

По информации Центризбиркома, проверке подлежит 20% подписей избирателей, отобранных посредством случайной выборки (жребия) от общего количества подписей, представленных уполномоченными представителями кандидатов.

На данный момент подписные листы с необходимым, более 30 тысяч, количеством подписей предоставили следующие претенденты:

<li>Кожогулов Талгатбек Ашыркулович, общественный деятель – 32 045 подписей,</li><li>Кочкоров Улукбек Тойчубаевич, временно неработающий – 51 391 подписей,</li><li>Турсунбек Акун, выдвинут политической партией "Адам укугу" – 36 163 подписи,</li><li>Шайымбетов Казыбек Орозакунович, пенсионер – 38 660 подписей,</li><li>Масалиев Исхак Абсаматович, выдвинут Партией коммунистов Кыргызстана – 36 528 подписей,</li><li>Малиев Арсланбек Касымакунович, Президент Союза кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами, - 55 806 подписей,</li><li>Карасартова Рита Рахмановна, директор ОО "Институт общественного анализа", - 31 777 подписей,</li><li>Исаев Канатбек Кедейканович, депутат ЖК КР, выдвинут политической партией "Кыргызстан" - 37 633 подписи,</li><li>Чороев Кубан Аманбекович, Председатель правления ОФ "Возрождение историко-культурного наследия и духовности "Древняя кочевая цивилизация", -39 808 подписей,</li><li>Уметалиева Токтайым Джумаковна, Председатель ассоциации НКО и НПО – 48 777 подписей,</li><li>Асанбеков Темирбек Ишенбаевич, Председатель политической партии "Мекен Ынтымагы" – 33 269 подписей,</li><li>Шаршекеева Камила Дуйшебаевна, провост Международного университета Центральной Азии – 39 237 подписей.</li>

Рабочая группа по приему и проверке подписных листов ЦИК КР еще проверяет подписные листы Адахана Мадумарова, Азимбека Бекназарова, Таалатбек аМасадыкова, Ахматбека Келдибеков, Камчыбека Ташиев, Эрниса Зарлыкова, и Арстанбека Абдылдаева.

Ранее ЦИК зарегистрировала кандидатуру Темира Сариева, Омурбека Бабанова, Сооронбая Жээнбекова и Бакыта Торобаева. Остальные кандидаты еще проходят процедуру регистрации.

Подписные листы Омурбека Текебаева были признаны недействительными из-за нарушений правил финансирования избирательной кампании.

Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.