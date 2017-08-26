Зеленая экономика Кыргызстана приобретает новый импульс развития

26 августа 2017, 14:01 Комментарии

Бишкек, 26.08.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Бишкеке накануне в рамках Международного форума по сохранению снежного барса и его экосистем прошла сессия "Бизнес и промышленность", в ходе которой предпринимателям из Непала, Индии и Китая были представлены перспективные отрасли зеленой экономики Кыргызстана.

Сессия была организована Министерством экономики КР и подведомственным Агентством по продвижению инвестиций.

"Инвестиционный форум вызвал очень большой интерес со стороны бизнесменов, прибывших из зарубежья. Их привлекают такие секторы как энергетика, развитие органического сельского хозяйства, производство органической продукции, которая основывается на производстве органического хлопка, а также это проекты в сфере развития инфраструктуры городов: чистый город, чистый общественный транспорт, эффективная система водоснабжения и переработка мусора. И по итогам бизнес-сессии у нас уже есть договоренность о подписания соглашения по сотрудничеству между Торгово-промышленной палатой (ТПП) Кыргызстана и Торгово-промышленной палатой Непала", - рассказал заместитель министра экономики КР Данияр Иманалиев.

Он отметил, что по итогам бизнес-сессии стороны перешли к практическим шагам реализации перспективных проектов по зеленой экономике Кыргызстана. К примеру, миллиардер из Непала активно вел переговоры с местными предпринимателями, а также представителями туристических и экономических структур страны по строительству центра отдыха вблизи заповедников, где обитают снежные барсы. А договоренность о подписании соглашения между ТПП Кыргызстана и Непала окажет большую поддержку предпринимателям из Непала, прировняв их возможности для развития своего дела в Кыргызстане с возможностями местного бизнес-сообщества.

"Мы намерены и впредь проводить различные мероприятия по привлечению зеленых инвестиций, и таким образом развивать энергетический, туристический, промышленный и прочий экономический потенциал страны с минимальным влиянием на экологию окружающей среды", - добавил Иманалиев.

Для справки: Зеленая экономика подразумевает создание и увеличение природного блага (активов) с минимальным влиянием на экологию окружающей среды. Иными словами, если традиционная экономика совмещает труд, технологии и ресурсы, чтобы производить товары конечного пользования и отходы, то зеленая экономика должна возвращать отходы обратно в производственный цикл, нанося минимальный вред природе.