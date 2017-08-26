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Алмазбек Атамбаев подписал указы о назначении членов правительства

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365384_al...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444838-ru.html

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А.Атамбаев и Б.Чаудхари обсудили вопросы сохранения редких животных

Филантроп и миллиардер Бинод Чаудхари встретился с Алмазбеком Атамбаевым

26 августа 2017, 13:48       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 26 августа, в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции подписал Указы о назначении Исакова Сапара Джумакадыровича премьер-министром, а также о назначении вице-премьеров:
<li>первый вице-премьер - экс-глава Национального банка КР Толкунбек Абдыгулов</li><li>вице-премьер по вопросам экономики - Дуйшенбек Зилалиев</li><li>вице-премьер по вопросам границ - Темир Жумакадыров, до этого возглавляющий Совет безопасности</li><li>вице-премьером по социальному блоку осталась Чолпон Султаенбекова</li>
Также подписаны указы о назначении членов правительства:
<li>Момуналиев Нурханбек Сакенович назначен Руководителем Аппарата Правительства - министром Кыргызской Республики, освободив от ранее занимаемой должности;</li><li>Абдылдаев Эрлан Бекешович назначен министром иностранных дел Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;</li><li>Исраилов Улан Джумабекович назначен министром внутренних дел Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;</li><li>Ахметов Уран Тулондиевич назначен министром юстиции Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;</li><li>Касымалиев Адылбек Алешович назначен министром финансов Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;</li><li>Новиков Артем Эдуардович назначен министром экономики Кыргызской Республики и освобожден от ранее занимаемой должности;</li><li>Мурашев Нурбек Мурпазылжанович назначен министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;</li><li>Жамшитбек Калилов назначен министром транспорта и дорог Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;</li><li>Боронов Кубатбек Айылчиевич назначен министром чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;</li><li>Кудайбердиева Гульмира Каримовна назначена министром образования и науки Кыргызской Республики и освобождена от исполнения ранее возложенных обязанностей;</li><li>Батыралиев Талантбек Абдуллаевич назначен министром здравоохранения Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;</li><li>Казаков Тугелбай Токтогулович назначен министром культуры, информации и туризма Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;</li><li>Исакунова Таалайкул Базаркуловна назначена министром труда и социального развития Кыргызской Республики и освобождена от исполнения ранее возложенных обязанностей;</li><li>Cегизбаев Абдил Кенешевич назначен председателем Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;</li><li>Рыскулов Уланбек Дуулатович назначен председателем Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики;</li><li>Абасканов Нурбек Эсенканович назначен председателем Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики;</li><li>Касымкулов Мирбек Абдыкаимович назначен председателем Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей.</li>

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