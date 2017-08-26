Военный вертолет США разбился у берегов Йемена

26 августа 2017, 13:57 Комментарии

Вертолет вооруженных сил США потерпел крушение у берегов Йемена. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters и Центральное командование США.

По данным военного ведомства, на борту вертолета находились шесть пассажиров, пять человек спасены, еще один пропал без вести. Крушение произошло в 32 км. от южного побережья Йемена в 19:00.

По факту крушения будет проведено расследование.

Ранее военный конвертоплан США потерпел крушение у восточного побережья Австралии. На борту конвертоплана находились 26 человек, 23 из них были спасены, трое пропали без вести.