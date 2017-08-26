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Военный вертолет США разбился у берегов Йемена

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365383_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444837-ru.html

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26 августа 2017, 13:57       Комментарии

Вертолет вооруженных сил США потерпел крушение у берегов Йемена. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters и Центральное командование США.
По данным военного ведомства, на борту вертолета находились шесть пассажиров, пять человек спасены, еще один пропал без вести. Крушение произошло в 32 км. от южного побережья Йемена в 19:00.
По факту крушения будет проведено расследование.
Ранее военный конвертоплан США потерпел крушение у восточного побережья Австралии. На борту конвертоплана находились 26 человек, 23 из них были спасены, трое пропали без вести.

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