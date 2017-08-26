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Новости Кыргызстана

Зеленая экономика Кыргызстана приобретает новый импульс развитияЗеленая экономика Кыргызстана приобретает новый импульс развития

Кадровые перестановки в связи с назначением нового правительства

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365385_ka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444836-ru.html

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Алмазбек Атамбаев подписал Указы о назначении членов правительства

Атамбаев подписал указ о назначении Исакова премьером

26 августа 2017, 14:07       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 26 августа, подписал указ, согласно которому Абулгазиев Мухамметкалый Дюшекеевич освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей первого вице-премьер-министра и премьер-министра КР.
Вместо этого он назначен советником президента.
Жениш Разаков также освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей вице-премьер-министра и назначен секретарем Совета безопасности.
От должности вице-премьера освобожден и Олег Панкратов, Бакыт Шаршембиев покинул пост председателя Государственного комитета информационных технологий и связи, а Арзыбек Кожошев освобожден от должности министра экономики.
Алмазбек Усенов назначен руководителем Аппарата президента вместо Сапара Исакова. Ранее Усенов занимал должность заведующего отделом информационной политики аппарата главы государства.

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