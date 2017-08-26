Филантроп и миллиардер Бинод Чаудхари встретился с Алмазбеком Атамбаевым

26 августа 2017, 13:21 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 26 августа, принял президента компании Chaudhary Group, филантропа, миллиардера Бинода Чаудхари, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства выразил признательность Биноду Чаудхари за участие в Международном форуме по сохранению снежного барса и его экосистем.

"Атамбаев и Чаудхари обсудили вопросы привлечений инвестиций в Кыргызстан с учетом созданных либеральных условий для ведения бизнеса и в контексте имеющегося беспошлинного доступа кыргызстанских товаров на рынки стран Евразийского экономического союза и Европейского союза", – говорится в сообщении.

На встрече уделено внимание обмену опытом и сотрудничеству в деле сохранения редких видов животных, в том числе снежного барса, посредством создания специальных парков.

Справочно: Chaudhary Group является многонациональной конгломератной компанией со штаб-квартирой в Непале. Группа компаний Chaudhary Group оценивается в более чем $1,4 млрд. Chaudhary Group также владеет парком сафари Taj Safaris Wildlife Lodges и вносит ощутимый вклад в сохранение диких животных Непала и Индии.