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Атамбаев и Чаудхари обсудили вопросы сохранения редких видов животных

Источник:
http://kabar.kg/news/atambaev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444834-ru.html

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26 августа 2017, 13:36       Комментарии

Бишкек, 26.08.17 /Кабар/. Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 26 августа, принял президента компании "Chaudhary Group", филантропа, миллиардера Бинода Чаудхари.
В ходе встречи глава государства выразил признательность Чаудхари за участие в Международном форуме по сохранению снежного барса и его экосистем.
Атамбаев и глава "Chaudhary Group" Бинод Чаудхари обсудили вопросы привлечений инвестиций в Кыргызстан с учетом созданных либеральных условий для ведения бизнеса и в контексте имеющегося беспошлинного доступа кыргызстанских товаров на рынки стран Евразийского экономического союза и Европейского союза.
"Мы видим большие реформы, проводимые в Кыргызстане, что придает бизнесменам большую уверенность", - сказал Чаудхари.
Также на встрече было уделено внимание обмену опытом и сотрудничеству в деле сохранения редких видов животных, в том числе снежного барса, посредством создания специальных парков.
Справочно: "Chaudhary Group" является многонациональной конгломератной компанией со штаб-квартирой в Непале. Группа компаний "Chaudhary Group" оценивается в более чем 1,4 млрд долл.
"Chaudhary Group" также владеет парком сафари "Taj Safaris Wildlife Lodges" и вносит ощутимый вклад в сохранение диких животных Непала и Индии.

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