Атамбаев и Чаудхари обсудили вопросы сохранения редких видов животных

26 августа 2017, 13:36 Комментарии

Бишкек, 26.08.17 /Кабар/. Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 26 августа, принял президента компании "Chaudhary Group", филантропа, миллиардера Бинода Чаудхари.

В ходе встречи глава государства выразил признательность Чаудхари за участие в Международном форуме по сохранению снежного барса и его экосистем.

Атамбаев и глава "Chaudhary Group" Бинод Чаудхари обсудили вопросы привлечений инвестиций в Кыргызстан с учетом созданных либеральных условий для ведения бизнеса и в контексте имеющегося беспошлинного доступа кыргызстанских товаров на рынки стран Евразийского экономического союза и Европейского союза.

"Мы видим большие реформы, проводимые в Кыргызстане, что придает бизнесменам большую уверенность", - сказал Чаудхари.

Также на встрече было уделено внимание обмену опытом и сотрудничеству в деле сохранения редких видов животных, в том числе снежного барса, посредством создания специальных парков.

Справочно: "Chaudhary Group" является многонациональной конгломератной компанией со штаб-квартирой в Непале. Группа компаний "Chaudhary Group" оценивается в более чем 1,4 млрд долл.

"Chaudhary Group" также владеет парком сафари "Taj Safaris Wildlife Lodges" и вносит ощутимый вклад в сохранение диких животных Непала и Индии.