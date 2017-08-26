В центре Лондона неизвестный с ножом напал на полицейских

26 августа 2017, 13:38 Комментарии

Бишкек, 26.08.17 /Кабар/. Неизвестный мужчина напал с ножом на двух полицейских у Букингемского дворца в Лондоне. Об этом сообщается вечером в пресс-релизе Скотланд-Ярда.

Мужчина набросился на стражей порядка после того, как те попытались его задержать. Два офицера получили незначительные ранения, им оказали медицинскую помощь на месте, госпитализации не потребовалось, пишет РИА Новости.

В настоящее время у королевской резиденции находится большое количество полицейских машин, передает AP.

Ранее в пятницу вооруженный мачете мужчина напал на военных, патрулирующих Брюссель. Он получил тяжелое ранение и позднее скончался в больнице. Власти квалифицировали случившееся как теракт.