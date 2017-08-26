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В центре Лондона неизвестный с ножом напал на полицейских

Источник:
http://kabar.kg/news/v-tcentre...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444833-ru.html

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26 августа 2017, 13:38       Комментарии

Бишкек, 26.08.17 /Кабар/. Неизвестный мужчина напал с ножом на двух полицейских у Букингемского дворца в Лондоне. Об этом сообщается вечером в пресс-релизе Скотланд-Ярда.
Мужчина набросился на стражей порядка после того, как те попытались его задержать. Два офицера получили незначительные ранения, им оказали медицинскую помощь на месте, госпитализации не потребовалось, пишет РИА Новости.
В настоящее время у королевской резиденции находится большое количество полицейских машин, передает AP.
Ранее в пятницу вооруженный мачете мужчина напал на военных, патрулирующих Брюссель. Он получил тяжелое ранение и позднее скончался в больнице. Власти квалифицировали случившееся как теракт.

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