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Претенденты на пост президента КР, сдавшие подписные листы, — списокПретенденты на пост президента КР, сдавшие подписные листы, — списокФилантроп и миллиардер Бинод Чаудхари встретился с Алмазбеком АтамбаевымФилантроп и миллиардер Бинод Чаудхари встретился с Алмазбеком Атамбаевым

А.Атамбаев и Б.Чаудхари обсудили вопросы сохранения редких животных

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444832-ru.html

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26 августа 2017, 13:22       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев26 августа принял президента компании Chaudhary Group, филантропа, миллиардера Бинода Чаудхари. Как сообщает пресс-служба главы государства, президент выразил признательность Биноду Чаудхари за участие в Международном форуме по сохранению снежного барса и его экосистем.
Они обсудили обмен опытом и сотрудничество в деле сохранения редких видов животных, в том числе снежного барса, посредством создания специальных парков.
Chaudhary Group является многонациональной конгломератной компанией со штаб-квартирой в Непале. Компания владеет парком сафари Taj Safaris Wildlife Lodges и вносит вклад в сохранение диких животных Непала и Индии.

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