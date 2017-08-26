А.Атамбаев и Б.Чаудхари обсудили вопросы сохранения редких животных

26 августа 2017, 13:22 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев26 августа принял президента компании Chaudhary Group, филантропа, миллиардера Бинода Чаудхари. Как сообщает пресс-служба главы государства, президент выразил признательность Биноду Чаудхари за участие в Международном форуме по сохранению снежного барса и его экосистем.

Они обсудили обмен опытом и сотрудничество в деле сохранения редких видов животных, в том числе снежного барса, посредством создания специальных парков.

Chaudhary Group является многонациональной конгломератной компанией со штаб-квартирой в Непале. Компания владеет парком сафари Taj Safaris Wildlife Lodges и вносит вклад в сохранение диких животных Непала и Индии.