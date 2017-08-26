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Претенденты на пост президента КР, сдавшие подписные листы, — список

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444830-ru.html

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26 августа 2017, 13:26       Комментарии

БИШКЕК, 26 авг - Sputnik. В Кыргызстане завершился сбор подписей для выдвижения граждан кандидатами в президенты, сообщила пресс-служба Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.
Листы с более чем 30 тысячами подписей предоставили в ЦИК следующие претенденты:
<ul> <li>Акун Турсунбек, выдвинут партией "Адам укугу" - 36 163;</li> <li>Арсланбек Малиев, президент Союза кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами - 55 806;</li> <li>Бакыт Торобаев, выдвинут партией "Онугуу - Прогресс" - 67 976;</li> <li>Исхак Масалиев, выдвинут Партией коммунистов Кыргызстана - 36 528;</li> <li>Казыбек Шайымбетов, пенсионер - 38 660;</li> <li>Камила Шаршекеева, провост Международного университета Центральной Азии - 39 237.</li> <li>Канатбек Исаев, депутат ЖК КР, выдвинут политической партией "Кыргызстан" - 37 633;</li> <li>Кубан Чороев, председатель правления ОФ "Возрождение историко-культурного наследия и духовности "Древняя кочевая цивилизация" - 39 808;</li> <li>Омурбек Бабанов, депутат ЖК КР - 103 165;</li> <li>Рита Карасартова, директор ОО "Институт общественного анализа" - 31 777;</li> <li>Сооронбай Жээнбеков, выдвинут СДПК - 45 969;</li> <li>Талгатбек Кожогулов, общественный деятель - 32 045;</li> <li>Темир Сариев, выдвинут партией "Ак шумкар" - 58 612;</li> <li>Темирбек Асанбеков, председатель партии "Мекен Ынтымагы" - 33 269 подписей;</li> <li>Токтайым Уметалиева, председатель Ассоциации НКО и НПО - 48 777;</li> <li>Улукбек Кочкоров, временно неработающий - 51 391;</li> </ul> "Рабочая группа ЦИК проверяет подписные листы кандидатов Адахана Мадумарова, Азимбека Бекназарова, Таалата Масадыкова, Эрниса Зарлыкова и Арстанбека Абдылдаева", - говорится в сообщении.
К настоящему времени кандидатами в президенты зарегистрированы Бакыт Торобаев, Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков и Темир Сариев.
По информации ЦИК, подписные листы Омурбека Текебаева признаны недействительными из-за нарушения правил финансирования избирательной кампании.
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