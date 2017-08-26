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Число кандидатов в президенты Кыргызстана сократилось, осталось 46

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/chislo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444829-ru.html

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26 августа 2017, 12:59       Комментарии

Предприниматель Акылбек Мансуров отозвал свое заявление о самовыдвижении кандидатом на должность президента Кыргызстана. На 25 августа число претендентов на пост президента составляет 46 человек. Об этом сообщает Центризбирком.
24 августа свои заявления отозвали еще трое человек – пенсионер Марат Иманкулов, предприниматель Сайнидин Султанидинов и председатель Ассоциации отечественных производителей Бакыт Дегенбаев.
Всего на регистрацию кандидатом в президенты заявления подали 59 человек. Позже Центризбирком исключил из списка пятерых граждан за несоблюдение ряда норм выборного законодательства.
Выборы президента КР пройдут 15 октября 2017 года.

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