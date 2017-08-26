Разаков и Джумакадыров "обменялись" должностями

26 августа 2017, 13:03 Комментарии

БИШКЕК, 26 авг - Sputnik. Жениш Разаков назначен секретарем Совета безопасности Кыргызстана, сообщает пресс-служба президента.

Разаков был вице-премьером по силовому блоку в правительстве Сооронбая Жээнбекова. В кабмине Сапара Исакова эту должность получил Темир Джумакадыров, который ранее возглавлял Совбез.

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 26 августа, подписал указ, согласно которому Жениш Разаков назначен секретарем Совета безопасности КР.

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