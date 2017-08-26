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Новости Кыргызстана

Жениш Разаков назначен секретарем Совета безопасности КыргызстанаЖениш Разаков назначен секретарем Совета безопасности КыргызстанаЧисло кандидатов в президенты Кыргызстана сократилось, осталось 46Число кандидатов в президенты Кыргызстана сократилось, осталось 46

Разаков и Джумакадыров "обменялись" должностями

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444825-ru.html

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Секретарь Совбеза Кыргызстана Темир Джумакадыров встретился с коллегой из России Николаем Патрушевым

Секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Темир Джумакадыров встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым

26 августа 2017, 13:03       Комментарии

БИШКЕК, 26 авг - Sputnik. Жениш Разаков назначен секретарем Совета безопасности Кыргызстана, сообщает пресс-служба президента.
Разаков был вице-премьером по силовому блоку в правительстве Сооронбая Жээнбекова. В кабмине Сапара Исакова эту должность получил Темир Джумакадыров, который ранее возглавлял Совбез.
Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 26 августа, подписал указ, согласно которому Жениш Разаков назначен секретарем Совета безопасности КР.
Новый состав правительства, утвержденный Жогорку Кенешем, смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан>>
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