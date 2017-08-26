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Новости Кыргызстана

Жениш Разаков назначен секретарем Совета безопасностиЖениш Разаков назначен секретарем Совета безопасности

Трамп запретил трансгендерам служить в армии

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/tramp-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444822-ru.html

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Телеканалами не ошиблись — Генпрокуратура о запрете на вещание "Сентября"

26 августа 2017, 12:48       Комментарии

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу распоряжение, запрещающее Пентагону привлекать в свои ряды транссексуалов — лиц, перенесших операцию по смене пола. Кроме того, оборонное ведомство должно само принять решение по делам тех трансгендеров, которые уже зачислены на службу в американскую армию, пишет "Российская газета", со ссылкой на AFP.
В своем письме министру обороны США Джеймсу Мэттису Трамп также указывает, что Пентагон больше не будет заниматься медицинским обслуживанием солдат-транссексуалов, которые уже несут службу в армии. По различным оценкам, от 1,3 тысячи до 15 тысяч транссексуалов служат в вооруженных силах США, насчитывающих 1,3 млн военнослужащих.
В законодательной форме новый запрет, как ожидается, вступит в силу 23 марта 2018 года. Пентагон должен представить свои соображения по данному вопросу в Белый дом к середине февраля.

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