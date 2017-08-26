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КНДР запустила три баллистические ракеты малой дальности

Источник:
http://kabar.kg/news/kndr-zapu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444821-ru.html

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26 августа 2017, 12:18       Комментарии

Бишкек, 26.08.17 /Кабар/. Северная Корея 26 августа осуществила новые пуски трех баллистических ракет. В субботу утром Пхеньян запустил три баллистические ракеты из района поселка Киттэрен в провинции Канвондо, пише РИА Новости.
По данным южнокорейских военных, это были ракеты малой дальности, которые пролетели около 250 километров в направлении исключительной экономической зоны Японии.
В Токио мгновенно отреагировали на запуск, заявив, что новый пуск не представлял угрозы для безопасности страны.
"Не зафиксировано ракет, которые бы упали в пределах исключительной экономической зоны", — заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.
Позднее агентство Киодо сообщило, что этот пуск стал частью проходящих в КНДР маневров.
В свою очередь, американские военные заявили, что пуски не угрожали ни Гуаму, ни Северной Америке.
"Первая и третья ракеты… вышли из строя во время полета. Вторая, запущенная в 12.07 (01.07 мск), взорвалась почти сразу",- говорится заявлении командования.
В администрации Белого дома сообщили, что Дональда Трампа проинформировали о новых ракетных пусках КНДР.
После запуска Сеул созвал Совет нацбезопасности, на котором власти проверили оборонную стратегию войск.
"Они также решили более тщательно заняться проходящими в данный момент учениями Ulchi Freedom Guardian (маневры Южной Кореи и США — прим. ред.)", — сообщили в администрации президента.
Позднее в Пхеньяне рассказали, что пуски были приурочены к празднованию "Дня Сонгун". В этот день 57 лет назад КНДР утвердила политику приоритета армии в государстве.
На маневрах присутствовал Ким Чен Ын. Северокорейские военные отрабатывали условный захват островов Пэннёндо и Ёнпхёндо, принадлежащих Южной Корее и находящихся на линии размежевания с Северной Кореей. КНДР не согласна с этим размежеванием.

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