КНДР запустила три баллистические ракеты малой дальности

26 августа 2017, 12:18 Комментарии

Бишкек, 26.08.17 /Кабар/. Северная Корея 26 августа осуществила новые пуски трех баллистических ракет. В субботу утром Пхеньян запустил три баллистические ракеты из района поселка Киттэрен в провинции Канвондо, пише РИА Новости.

По данным южнокорейских военных, это были ракеты малой дальности, которые пролетели около 250 километров в направлении исключительной экономической зоны Японии.

В Токио мгновенно отреагировали на запуск, заявив, что новый пуск не представлял угрозы для безопасности страны.

"Не зафиксировано ракет, которые бы упали в пределах исключительной экономической зоны", — заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

Позднее агентство Киодо сообщило, что этот пуск стал частью проходящих в КНДР маневров.

В свою очередь, американские военные заявили, что пуски не угрожали ни Гуаму, ни Северной Америке.

"Первая и третья ракеты… вышли из строя во время полета. Вторая, запущенная в 12.07 (01.07 мск), взорвалась почти сразу",- говорится заявлении командования.

В администрации Белого дома сообщили, что Дональда Трампа проинформировали о новых ракетных пусках КНДР.

После запуска Сеул созвал Совет нацбезопасности, на котором власти проверили оборонную стратегию войск.

"Они также решили более тщательно заняться проходящими в данный момент учениями Ulchi Freedom Guardian (маневры Южной Кореи и США — прим. ред.)", — сообщили в администрации президента.

Позднее в Пхеньяне рассказали, что пуски были приурочены к празднованию "Дня Сонгун". В этот день 57 лет назад КНДР утвердила политику приоритета армии в государстве.

На маневрах присутствовал Ким Чен Ын. Северокорейские военные отрабатывали условный захват островов Пэннёндо и Ёнпхёндо, принадлежащих Южной Корее и находящихся на линии размежевания с Северной Кореей. КНДР не согласна с этим размежеванием.