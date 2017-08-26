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Новости Кыргызстана

Жениш Разаков назначен секретарем Совета безопасностиЖениш Разаков назначен секретарем Совета безопасностиАлмазбек Усенов назначен руководителем аппарата президентаАлмазбек Усенов назначен руководителем аппарата президента

В Тамбове гражданина Кыргызстана осудили на 18 лет за убийство

Источник:
http://kabar.kg/news/v-tambove...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444819-ru.html

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26 августа 2017, 12:38       Комментарии

Бишкек, 26.08.17 /Кабар/. Тамбовский областной суд вынес приговор 57-летнему гражданину Кыргызстана, совершившему покушение на убийство и убийство с особой жестокостью, сообщает VestiTambov.ru
Сообщается, что жертвами преступника стали женщина и ее пасынок из села Устье Мичуринского района. 1 декабря 2016 года они пригласили его в гости. В ходе завязавшейся ссоры, гость из Центральной Азии, кухонным ножом нанес хозяину дома 7 ударов. Мужчина потерял сознание, это и спасло его от смерти.
После чего, преступник принялся за женщину и нанес ей 44 - колото-резанных ранения. От полученных ран женщина скончалась на месте.
Приговором Тамбовского областного суда осужден к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказание в исправительной колонии строгого режима.

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