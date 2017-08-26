26 августа 2017, 12:44 Комментарии

Бишкек, 26.08.17 /Кабар/. Жениш Разаков назначен секретарем Совета безопасности. Соответствующий указ подписал президент Алмазбек Атамбаев, сообщили в его пресс-службе.

До этого Разаков занимал должность вице-премьер-министра в правительстве Сооронбая Жээнбекова.

На сайте правительства сообщается, что Разаков 2011-2012 годы работал начальником УВД Баткенской области, 2012-2016 - полномочным представителем правительства в Баткенской области.

С июня 2016 Разаков был назначен вице-премьер-министром.