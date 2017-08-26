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Трамп запретил трансгендерам служить в армииТрамп запретил трансгендерам служить в армииЖениш Разаков назначен секретарем Совета безопасностиЖениш Разаков назначен секретарем Совета безопасности

Жениш Разаков назначен секретарем Совета безопасности

Источник:
http://kabar.kg/news/zhenish-r...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444818-ru.html

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26 августа 2017, 12:44       Комментарии

Бишкек, 26.08.17 /Кабар/. Жениш Разаков назначен секретарем Совета безопасности. Соответствующий указ подписал президент Алмазбек Атамбаев, сообщили в его пресс-службе.
До этого Разаков занимал должность вице-премьер-министра в правительстве Сооронбая Жээнбекова.
На сайте правительства сообщается, что Разаков 2011-2012 годы работал начальником УВД Баткенской области, 2012-2016 - полномочным представителем правительства в Баткенской области.
С июня 2016 Разаков был назначен вице-премьер-министром.

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