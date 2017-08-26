Минтруда и соцразвития предлагает перепрофилировать Покровский центр соцпомощи в психоневрологическое стационарное учреждение

26 августа 2017, 12:19 Комментарии

Министерство труда и социального развития предлагает перепрофилировать Покровский центр социальной помощи семье и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в Покровское психоневрологическое социальное стационарное учреждение.

Как сообщается в проекте постановления правительства, в системе министерства функционируют 17 социальных стационарных учреждений (ССУ), в том числе 7 психоневрологических: 2 - для детей в возрасте 4-18 лет и 5 - для лиц старше 18 лет. В настоящее время в ССУ содержатся 1488 человек: во взрослых - 1161 человек; в детских - 327 человек.

Минтруда отмечает, что в республике ежегодно растет численность лиц с психоневрологическими заболеваниями. По данным медико-социальных экспертных комиссий, в 2015 году первично освидетельствованные граждане с психическими заболеваниями старше 18 лет составили 1290 человек, в 2016 году - 1405 человек. Среди детей первичное освидетельствование с психическими заболеваниями прошли 538 человек, в 2016 году - 590 человек.

В настоящее время 162 гражданина с психоневрологическими заболеваниями старше 18 лет нуждаются в социальных услугах в условиях стационара. Однако их прием во взрослые психоневрологические ССУ в соответствии с плановой мощностью не предоставляется возможным, поскольку некоторые жилые комнаты ССУ были перепрофилированы в различные специализированные кабинеты (кабинеты трудотерапии, релаксации, массажа, паллиативной помощи и т.д.).

Кроме того, на сегодняшний день в детских психоневрологических ССУ проживают 33 получателя услуг, достигших 18-летнего возраста, которых необходимо перевести во взрослые психоневрологические ССУ, что также не предоставляется возможным, в силу отсутствия мест.

Таким образом, общая численность нуждающихся в услугах взрослых психоневрологических ССУ составляет 195 человек.

Для решения данного вопроса Минсоцразвития предлагает перепрофилировать Покровский центр социальной помощи семье и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, расположенный в селе Покровка Манасского района Таласской области. Мощность центра составляет 50 койко-мест, штатная численность персонала- 37 штатных единиц.

Его перепрофилирование позволит обеспечить доступ лицам с психоневрологическими заболеваниями старше 18 лет к социальным услугам в условиях стационара.