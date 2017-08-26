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Исакова и его команду утвердили, остальных освободили от должностей

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444814-ru.html

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26 августа 2017, 12:13       Комментарии

БИШКЕК, 26 авг - Sputnik. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в субботу подписал несколько указов о назначениях в новом правительстве, сообщает пресс-служба главы государства.
После отставки Сооронбая Жээнбекова, которого зарегистрировали кандидатом в президенты, фракция СДПК выдвинула на пост премьер-министра руководителя аппарата главы государства Сапара Исакова. В связи с этим 25 августа была созвана внеочередная сессия парламента, который утвердил программу, состав и структуру правительства.
Алмазбек Атамбаев подписал шесть указов: один - о назначении Исакова премьер-министром, четыре - по каждому из вице-премьеров, еще один - об утверждении остальных членов правительства.
Другими своими указами президент освободил от исполнения обязанностей членов предыдущего камина, которые не попали в новый.
Новый состав правительства, утвержденный Жогорку Кенешем, смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан>>
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