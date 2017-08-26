Исакова и его команду утвердили, остальных освободили от должностей

26 августа 2017, 12:13 Комментарии

БИШКЕК, 26 авг - Sputnik. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в субботу подписал несколько указов о назначениях в новом правительстве, сообщает пресс-служба главы государства.

После отставки Сооронбая Жээнбекова, которого зарегистрировали кандидатом в президенты, фракция СДПК выдвинула на пост премьер-министра руководителя аппарата главы государства Сапара Исакова. В связи с этим 25 августа была созвана внеочередная сессия парламента, который утвердил программу, состав и структуру правительства.

Алмазбек Атамбаев подписал шесть указов: один - о назначении Исакова премьер-министром, четыре - по каждому из вице-премьеров, еще один - об утверждении остальных членов правительства.

Другими своими указами президент освободил от исполнения обязанностей членов предыдущего камина, которые не попали в новый.

Новый состав правительства, утвержденный Жогорку Кенешем, смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан>>

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