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Алмазбек Усенов возглавил аппарат президента Кыргызстана

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444813-ru.html

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26 августа 2017, 12:20       Комментарии

БИШКЕК, 26 авг - Sputnik. Алмазбек Усенов назначен руководителем аппарата президента Кыргызстана, сообщила пресс-служба главы государства.
Соответствующий указ Алмазбек Атамбаев подписал в субботу, 26 августа. Ранее Усенов был заведующим отделом информационной политики аппарата главы государства.
До Усенова аппарат президента возглавлял Сапар Исаков, назначенный премьер-министром КР.
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