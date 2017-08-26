Алмазбек Усенов возглавил аппарат президента Кыргызстана

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26 августа 2017, 12:20 Комментарии

БИШКЕК, 26 авг - Sputnik. Алмазбек Усенов назначен руководителем аппарата президента Кыргызстана, сообщила пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ Алмазбек Атамбаев подписал в субботу, 26 августа. Ранее Усенов был заведующим отделом информационной политики аппарата главы государства.

До Усенова аппарат президента возглавлял Сапар Исаков, назначенный премьер-министром КР.

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