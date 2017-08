Одна из самых лучших работ — интервью охотника за охотниками

26 августа 2017, 12:37 Комментарии

Нашего героя зовут Эмиль Жапаров, в этом году ему исполнится 50 лет. Почти половину жизни мужчина работает егерем в ущелье Шамси южнее Токмока. Он живет в домике с солнечными батареями на высоте 2300 метров над уровнем моря - это на полтора километра выше Бишкека. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

- Почему вы выбрали эту профессию?

- Я решил стать егерем еще после окончания школы. Сначала помогал тут взрослым, а потом сам устроился на работу. Мне всегда казалось, что природу защищают плохо, и я хотел изменить ситуацию. К тому же люблю много ходить по горам... Кстати, изменить кое-что действительно удалось, 20 лет назад здесь все было по-другому.

- Вы с коллегами очень преданно относитесь к работе. Когда ехали сюда, я заметил, как вы следили за траекторией машин и решали, в каких местах надо расширить дорогу. Еще вы построили деревянный мост через реку. А каковы ваши повседневные обязанности?

- Каждый день мы начинаем с обхода, у всех есть своя территория. Площадь заповедника составляет 20 тысяч 466 гектаров...

- Это же огромная территория! Как вы успеваете?

- Некоторые участки преодолеваем на машине, некоторые - на лошадях, где-то идем пешком. Со временем привыкаешь. Кстати, во время обхода мы еще и мусор собираем.

- Отдыхающие оставляют много мусора?

- Раньше было много, но когда мы начали беседовать с людьми, давать им пакеты и просить не оставлять отходы, это дало результаты. Хотя некоторые все равно мусорят, поэтому на выезде из заповедника мы не только проверяем машины, но и просим показать пакет с отходами. Все логично: каждый привозит с собой что-нибудь поесть и попить - остается мусор, а если его нет, значит, человек бросил все в заповеднике.

- В 2015 году в Шамси запретили охоту, а потом сделали эти места заповедными. Охотники долго привыкали?

- Да, первое время было трудно. Многие возмущались: мол, почему нельзя охотиться на своей земле?! Нам, местным жителям, даже пришлось создать общину для противостояния охотникам.

- Наверное, здесь много браконьеров?

- Сейчас нет, а раньше действительно было много. Теперь штрафы стали больше, протокол мы составляем на месте и сразу передаем милиции. К тому же здесь установлены камеры.

- Расскажите, какие животные есть в заповеднике?

- О, их тут много! Снежные барсы, козероги, косули, рыси, кабаны, барсуки, волки, сурки...

- Звери нападают на людей?

- Нет, таких случаев не было. А вот на скот нападают.

- А люди на зверей? Ну, отдыхающие...

- Тоже нет. Вообще, мы просим отдыхающих не беспокоить животных: не разводить костры и не шуметь.

- У вас очень уютный дом, а солнечные батареи делают его еще и современным...

- Домик построили в 1965 году, электричества много лет не было - приходилось пользоваться свечами или фонарем. Солнечные батареи, конечно, заметно облегчили условия жизни. Скоро сделаем ремонт, установим на веранде туалет и душ, обставим мебелью еще одну комнату. Это нам международные доноры помогают. © Sputnik / Табылды Кадырбеков Домик егеря был построен еще в 1965-м, но только год назад тут сделали веранду и установили солнечные батареи

- Вы проводите здесь очень много времени, а как же семья?

- Я живу в селе, которое находится по дороге в заповедник. Когда угодно могу сесть в машину и поехать домой. У меня четыре сына: старший работает в органах внутренних дел, второй учится в Бишкеке, а младшие - школьники. Они часто приезжают сюда и даже хотят продолжить мое дело, когда вырастут.

- Что вы рассказываете им о своей работе? Какие моменты запоминаются больше всего?

- Все, что связано с животными. Например, недавно проезжал мимо речки и увидел, как метрах в пятидесяти от меня пьет воду снежный барс. Такое можно наблюдать не часто... А еще сегодня очень запоминающийся день - здесь никогда не было столько людей и машин.

