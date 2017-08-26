В ОАО "Северэлектро" завершает акцию по списанию пени

26 августа 2017, 12:04 Комментарии

В ОАО "Северэлектро" завершается акция по списанию пени, которая стартовала 1 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

В честь Дня независимости абонентам, погасившим имеющиеся долги в период с 1 по 31 августа, а также оплатившим текущие начисления, будут списаны пени. Одним из условий списания пени для потребителей Чуйской и Таласской областей является оплата электроэнергии, использованной ими в августе, до получения счетов-извещений в первой декаде сентября месяца.

Акция по списанию пени — это возможность рассчитаться с долгами, сэкономив на начисленных пенях. При этом абоненты не только сберегут свои средства, но и вычеркнут себя из черных списков должников, избегут судебных исков и других неприятных последствий, предусмотренных законодательством. Cписание будет произведено по завершению акции.

В акции могут принять участие следующие категории потребителей:

<ul> <li>организации, финансируемые из республиканского бюджета;</li> <li>организации, финансируемые из местного бюджета;</li> <li>муниципальные организации;</li> <li>население (бытовые потребители).</li> </ul> Условия акции не распространяются на пени, взысканные судебным решением, а также на пени, являющиеся частью иска, находящегося на судебном рассмотрении.

Подробнее об условиях акции по списанию пени можно узнать по круглосуточному телефону колл-центра 12-09.