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В ОАО "Северэлектро" завершает акцию по списанию пени

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-oao-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444810-ru.html

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26 августа 2017, 12:04       Комментарии

В ОАО "Северэлектро" завершается акция по списанию пени, которая стартовала 1 августа, сообщает пресс-служба ведомства.
В честь Дня независимости абонентам, погасившим имеющиеся долги в период с 1 по 31 августа, а также оплатившим текущие начисления, будут списаны пени. Одним из условий списания пени для потребителей Чуйской и Таласской областей является оплата электроэнергии, использованной ими в августе, до получения счетов-извещений в первой декаде сентября месяца.
Акция по списанию пени — это возможность рассчитаться с долгами, сэкономив на начисленных пенях. При этом абоненты не только сберегут свои средства, но и вычеркнут себя из черных списков должников, избегут судебных исков и других неприятных последствий, предусмотренных законодательством. Cписание будет произведено по завершению акции.
В акции могут принять участие следующие категории потребителей:
<ul> <li>организации, финансируемые из республиканского бюджета;</li> <li>организации, финансируемые из местного бюджета;</li> <li>муниципальные организации;</li> <li>население (бытовые потребители).</li> </ul> Условия акции не распространяются на пени, взысканные судебным решением, а также на пени, являющиеся частью иска, находящегося на судебном рассмотрении.
Подробнее об условиях акции по списанию пени можно узнать по круглосуточному телефону колл-центра 12-09.

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