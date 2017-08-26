Сколько стоит собрать ребенка в школу?

26 августа 2017, 12:15 Комментарии

Приближается новый учебный год. Для родителей, в семье которых есть школьники, это всегда хлопоты и денежные расходы. Во сколько обойдется собрать ребенка в школу в 2017 году? Об этом решили узнать у самих родителей.

Рахима, 36 лет, жительница столицы:

— На ребенка уже потратила 6 тысяч сомов. Купила школьную форму за 620 сомов, 4 тысячи сомов ушло на спортивный костюм, кроссовки, осеннюю обувь. Канцелярские принадлежности потянули где-то на 1,5 тысячи сомов. Осталось купить осеннюю куртку, шапку, думаю, тысячи полторы еще уйдет. В 2016 году, помню, все обошлось в 3 тысячи сомов, вдвое дешевле.

Чынара Бектурганова, продавец напитков:

— Хорошо, что спросили, пожалуюсь вам. Я мать-одиночка, сын идет в 10 класс. Около трех тысяч сомов заплатили за рубашку, брюки и кроссовки. Я сейчас пытаюсь перевести его в гимназию, там наверняка скажут, что необходим еще и костюм, который как минимум стоит 1,5 тысячи сомов. Еще не покупали канцелярские принадлежности, думаю, на все это придется потратить около 2 тысяч сомов. В прошлом году потратила около 6 тысяч сомов, еще школьный взнос около 500 сомов. Сын рад бы помочь, но он дома за двухлетней дочерью присматривает, а я работаю.

Ольга, 35 лет, продавец на рынке:

— С одеждой, думаю, проблем не будет, я сама торгую. А вот на дневник, тетради, ручки и другие принадлежности около 2 тысяч сомов потратим. В прошлом году то же самое было.

Айпери, 31 год:

— Я еще не готовила сына к школе. Но в прошлом году, когда он пошел в первый класс, потратили около 4 тысяч сомов, еще 3 тысячи сомов отдали в виде спонсорской помощи школе.

Эльдар, 36 лет:

— Сын в пятый класс пойдет, пока не закупались, но подготовил 5 тысяч сомов, думаю, хватит. В прошлом году только на одежду потратили 4 тысячи и 2 тысячи на канцтовары. Еще за 1 тысячу сомов покупали недостающие учебные пособия.

Ирина, жительница города Бишкека:

— Не представляю, сколько денег уйдет в этом году. Но в школе-гимназии, где учится сын, уже висит объявление, чтобы приобрели школьную форму в магазине за 1 тысячу 600 сомов. В прошлом году костюм покупали за 800 сомов, туфли 500, рубашки, галстук и канцелярские товары — все обошлось в 3 тысячи сомов.

Пройдемся по ценам. Школьный портфель для девочек в среднем обойдется от 350 до 550 сомов, для мальчиков — 380-600 сомов. Одна тетрадь в 12 листов — 4 сома, общая тетрадь — от 15 до 50 сомов. Простой дневник — 15 сомов, если ребенок захочет с рисунками, то родителю придется выложить до 70 сомов. Ручки — до 15 сомов, фломастеры — 70, цветные карандаши — 35-50, точилка — 10-15 сомов и пенал от 80 до 100 сомов.

Если считать по самому минимуму, чтобы отправить ребенка в школу, родителям понадобится около 3 тысяч сомов. Это только на одного ребенка, а если в семье два-три школьника, родителям придется раскошелиться.