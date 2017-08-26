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ЦИК сообщает о завершении сбора подписей для выдвижения кандидатов в президенты

Источник:
http://kabar.kg/news/tcik-soob...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444808-ru.html

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26 августа 2017, 11:47       Комментарии

Бишкек, 26.08.17. /Кабар/. Центризбирком сообщает, что 25 августа в 23.59 завершились прием и проверка подписных листов от кандидатов в президенты.
Как сообщается, проверке подлежит 20% подписей избирателей, отобранных посредством случайной выборки (жребия) от общего количества подписей, представленных уполномоченными представителями кандидатов.
Подписные листы с необходимым, более 30 тысяч, количеством подписей предоставили следующие претенденты:
Кожогулов Талгатбек Ашыркулович, общественный деятель – 32 045 подписей,
Кочкоров Улукбек Тойчубаевич, временно неработающий – 51 391 подписей,
Турсунбек Акун, выдвинут политической партией "Адам укугу" – 36 163 подписи,
Шайымбетов Казыбек Орозакунович, пенсионер – 38 660 подписей,
Масалиев Исхак Абсаматович, выдвинут Партией коммунистов Кыргызстана – 36 528 подписей,
Малиев Арсланбек Касымакунович, Президент Союза кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами, - 55 806 подписей,
Карасартова Рита Рахмановна, директор ОО "Институт общественного анализа", - 31 777 подписей,
Исаев Канатбек Кедейканович, депутат ЖК КР, выдвинут политической партией "Кыргызстан" - 37 633 подписи,
Чороев Кубан Аманбекович, Председатель правления ОФ "Возрождение историко-культурного наследия и духовности "Древняя кочевая цивилизация", -39 808 подписей,
Уметалиева Токтайым Джумаковна, Председатель ассоциации НКО и НПО – 48 777 подписей,
Асанбеков Темирбек Ишенбаевич, Председатель политической партии "Мекен Ынтымагы" – 33 269 подписей,
Шаршекеева Камила Дуйшебаевна, провост Международного университета Центральной Азии – 39 237 подписей.
Рабочая группа по приему и проверке подписных листов ЦИК еще проверяет подписные листы кандидатов А. Мадумарова, А. Бекназарова, Т.Масадыкова, Э.Зарлыкова и А. Абдылдаева.
Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами на пост главы государства Темира Сариева, Омурбека Бабанов, Сооронбая Жээнбекова и Бакыта Торобаев.
Подписные листы Омурбека Текебаева были признаны недействительными из-за нарушений правил финансирования избирательной кампании, сообщили в ЦИК.

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