Атамбаев подписал указы о назначении членов нового правительства

26 августа 2017, 12:00 Комментарии

Бишкек, 26.08.17 /Кабар/. Президент Алмазбек Атамбаев подписал указы о назначении вице-премьер-министров и членов нового правительства. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

25 августа Жогорку Кенеш на внеочередной сессии утвердил Сапара Исакова на должность премьер-министра, а также новый состав и программу кабинета министров.

"Мы вам благодарны, что вы поддержали. Это для нас действительно большой аванс. Я сейчас беру большой груз вместе с нашими членами правительствами. С вами мы будем вместе работать, советоваться. Мы будем вместе работать", - сказал Исаков.

Новый состав правительства выглядит следующим образом:

<ul> <li>Премьер-министр – Сапар Исаков;</li> <li>Первый вице-премьер-министр – Толкунбек Абдыгулов;</li> <li>Вице-премьер-министр – Дүйшөнбек Зилалиев;</li> <li>Вице-премьер-министр – Темир Жумакадыров;</li> <li>Вице-премьер-министр – Чолпон Султанбекова;</li> <li>Руководитель аппарата правительства - Нурханбек Момуналиев;</li> <li>Министр иностранных дел – Эрлан Абдылдаев;</li> <li>Министр экономики – Артем Новиков;</li> <li>Министр финансов – Адылбек Касымалиев;</li> <li>Министр чрезвычайных ситуаций – Кубатбек Боронов;</li> <li>Министр образования и науки – Гулмира Кудайбердиева;</li> <li>Министр здравоохранения – Талантбек Баатыралиев;</li> <li>Министр транспорта и дорог – Жамшитбек Калилов;</li> <li>Министр внутренних дел – Улан Исраилов;</li> <li>Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации – Нурбек Мурашев;</li> <li>Министр культуры, информации и туризма – Туголбай Казаков;</li> <li>Министр труда и социального развития – Таалайгул Исакунова;</li> <li>Министр юстиции – Уран Ахмедов;</li> <li>Председатель Государственного комитета национальной безопасности – Абдил Сегизбаев;</li> <li>Председатель Государственного комитета по делам обороны – Мирбек Касымкулов;</li> <li>Председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования – Улан Рыскулов;</li> <li>Председатель Государственного комитета информационных технологий и связи – Нурбек Абасканов.</li> </ul>