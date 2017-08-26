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Крестинин о матче с Узбекистаном: К голам привели индивидуальные ошибки, а не игра команды

Источник:
http://kabar.kg/news/krestinin...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444805-ru.html

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26 августа 2017, 12:11       Комментарии

Бишкек, 26.08.17 /Кабар/. Сборная Кыргызстана проиграла Узбекистану в товарищеском матче по футболу со счетом 0:5. Игра состоялась в Ташкенте в "закрытом" режиме без зрителей, трансляции также не было.
Главный тренер сборной Кыргызстана Александр Крестинин говоря об итогах контрольного матча сказал, что игра была очень полезной, информативной.
"Сейчас мы можем сделать выводы по каждому футболисту. Уже нам понятно, кто будет готовиться к матчу с Мьянмой. Счет не по игре. Все могло быть по-другому", - сказал тренер.
По его словам, к голам привели индивидуальные ошибки, а не командные взаимодействия. В целом игрой удовлетворены, не результатом, конечно, некоторыми моментами.
"Самое важное, что мы ставили задачу получить информацию по игрокам и на сегодняшний день нам всё ясно. Уровень внутреннего чемпионата - это одно, международный уровень – это совсем другое. Люди получили много игрового времени. Теперь мы будем делать выводы", - добавил Крестинин.
Ранее в Федерации футбола сообщали, по итогам встречи с Узбекистаном будет сформирован окончательный список игроков, которые будут готовиться на матч отборочного раунда Кубка Азии против Мьянмы.

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