ЦИК завершил прием подписей от кандидатов в президенты

26 августа 2017, 11:59 Комментарии

В Центральной избирательной комиссии 25 августа в 23:59 завершились прием и проверка подписных листов от кандидатов в президенты. Об этом сообщили в ЦИК.

Как правило, после сдачи листов проверке подлежат 20 процентов подписей избирателей, отобранных посредством случайной выборки (жребия) от общего количества подписей, представленных уполномоченными представителями кандидатов.

На данный момент подписные листы с необходимым, более 30 тысяч, количеством подписей предоставили следующие претенденты:

1. Кожогулов Талгатбек Ашыркулович, общественный деятель - 32 045 подписей,

2. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич, временно неработающий - 51 391 подпись,

3. Турсунбек Акун, выдвинут политической партией "Адам укугу" - 36 163 подписи,

4. Шайымбетов Казыбек Орозакунович, пенсионер - 38 660 подписей,

5. Масалиев Исхак Абсаматович, выдвинут партией коммунистов Кыргызстана - 36 528 подписей,

6. Малиев Арсланбек Касымакунович, президент Союза кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами - 55 806 подписей,

7. Карасартова Рита Рахмановна, директор ОО "Институт общественного анализа" - 31 777 подписей,

8. Исаев Канатбек Кедейканович, депутат ЖК КР, выдвинут политической партией "Кыргызстан" - 37 633 подписи,

9. Чороев Кубан Аманбекович, председатель правления ОФ "Возрождение историко-культурного наследия и духовности "Древняя кочевая цивилизация" - 39 808 подписей,

10. Уметалиева Токтайым Джумаковна, председатель ассоциации НКО и НПО - 48 777 подписей,

11. Асанбеков Темирбек Ишенбаевич, председатель политической партии "Мекен ынтымагы" - 33 269 подписей,

12. Шаршекеева Камила Дуйшебаевна, провост Международного университета Центральной Азии - 39 237 подписей.

Рабочая группа по приему и проверке подписных листов ЦИК КР еще проверяет подписные листы кандидатов Адахана Мадумарова, Азимбека Бекназарова, Талаатбека Масадыкова, Эрниса Зарлыкова и Арстана Абдылдаева.

Ранее решением Центральной комиссии по выборам и проведению референдума после проверки подписных листов и предоставлению документов были зарегистрированы кандидатами на пост главы государства Темир Сариев, Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков и Бакыт Торобаев.

Подписные листы Омурбека Текебаева были признаны недействительными из-за нарушений правил финансирования избирательной кампании.