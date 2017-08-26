Доллар США: 68.4595 (-0.0905) 
Евро: 80.7548 (-0.0485) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

МИД призывает кыргызстанцев отказаться от поездок к восточному побережью США из-за урагана "Харви"МИД призывает кыргызстанцев отказаться от поездок к восточному побережью США из-за урагана "Харви"Правительство поручило Госкомобороны организовать призыв на срочную военную службуПравительство поручило Госкомобороны организовать призыв на срочную военную службу

Атамбаев подписал указ о назначении Исакова премьером

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/atambaev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444799-ru.html

Похожие новости

Жениш Разаков назначен секретарем Совета безопасности

Жениш Разаков назначен секретарем Совета безопасности

Алмазбек Усенов назначен руководителем аппарата президента

Мухамметкалый Абулгазиев назначен советником президента

Мухамметкалый Абулгазиев назначен советником президента

26 августа 2017, 11:34       Комментарии

Бишкек, 26.08.17 /Кабар/. Президент Алмазбек Атамбаев 26 августа подписал указ о назначении Сапара Исакова премьер-министром. Об этом сообщает пресс-службе главы государства.
Тем самым, Исаков освобожден от ранее занимаемой должности главы аппарата президента.
Напомним, 25 августа вечером Жогорку Кенеш на внеочередной сессии утвердил Сапара Исакова на должность премьер-министра, а также программу и состав кабинета министров.
Исаков в ходе своего выступления рассказал о своей программе "Жаны доорго 40 каадам" (40 шагов в будущее). Он отметил, что основной акцент будет сделан на развитие экономики, социального обеспечения, безопасности и создания благоприятных условий для населения.
Депутаты пожелали Сапару Исакову успехов и сообщили, что результата будут ждать от нового правительства через 100 дней.
Новый премьер-министр стал самым молодым главой правительства. Ему в этом году исполнилось 40 лет.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум