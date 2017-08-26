Атамбаев подписал указ о назначении Исакова премьером

26 августа 2017, 11:34 Комментарии

Бишкек, 26.08.17 /Кабар/. Президент Алмазбек Атамбаев 26 августа подписал указ о назначении Сапара Исакова премьер-министром. Об этом сообщает пресс-службе главы государства.

Тем самым, Исаков освобожден от ранее занимаемой должности главы аппарата президента.

Напомним, 25 августа вечером Жогорку Кенеш на внеочередной сессии утвердил Сапара Исакова на должность премьер-министра, а также программу и состав кабинета министров.

Исаков в ходе своего выступления рассказал о своей программе "Жаны доорго 40 каадам" (40 шагов в будущее). Он отметил, что основной акцент будет сделан на развитие экономики, социального обеспечения, безопасности и создания благоприятных условий для населения.

Депутаты пожелали Сапару Исакову успехов и сообщили, что результата будут ждать от нового правительства через 100 дней.

Новый премьер-министр стал самым молодым главой правительства. Ему в этом году исполнилось 40 лет.