МИД призывает кыргызстанцев отказаться от поездок к восточному побережью США из-за урагана "Харви"

26 августа 2017, 11:42 Комментарии

Бишкек, 26.08.17 /Кабар/. МИД Кыргызстана рекомендует своим гражданам отказаться от поездок к восточному побережью США из-за урагана "Харви".

Сообщается, что в ряде округов штата Техас объявлено чрезвычайное положение.

Проживающим на данных территориях кыргызстанцам неукоснительно нужно следовать рекомендациям местных властей об эвакуации до полной нормализации ситуации.

Ожидается, что ураган "Харви", который может стать самым крупным за последние 12 лет на территории США и повлечь за собой жертвы и разрушения, приблизится к побережью в ночь с пятницы 25 августа на субботу 26 августа.