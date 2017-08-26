Правительство поручило Госкомобороны организовать призыв на срочную военную службу

26 августа 2017, 11:33 Комментарии

Правительство поручило Государственному комитету по делам обороны организовать мероприятия по призыву на срочную военную службу в Вооруженные силы Кыргызстана.

Как сообщается в постановлении, подписанном 24 августа и.о. премьер-министра Мухамметкалыем Абулгазиевым, в целях реализации указа президента Алмазбека Атамбаева об увольнении в запас из рядов вооруженных сил и призыве на службу правительство постановляет уволить из рядов ВС, других воинских формирований и государственных органов КР, в которых законом предусмотрена военная служба, в запас военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной и альтернативной служб.

Государственному комитету по делам обороны совместно с местными государственными администрациями и исполнительными органами местного самоуправления;

- организовать мероприятия по призыву на срочную военную службу в ВС, другие воинские формирования и государственные органы КР, в которых законом предусмотрена военная служба, и на альтернативную службу в сентябре-ноябре 2017 года граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, не имеющих права на отсрочку от призыва, а также потерявших право на отсрочку от призыва;

- создать районные (городские) призывные комиссии, обеспечив их призывными (сборными) пунктами, оснащенными медицинским имуществом и инструментарием, необходимым для медицинского освидетельствования;

- принять меры по оповещению и обеспечению организованной явки граждан в военные комиссариаты и при необходимости организовать их доставку автотранспортом.

Министерству здравоохранения:

- по заявкам военных комиссариатов выделить квалифицированных врачей-специалистов и средний медицинский персонал для проведения медицинского освидетельствования призывников в районных (городских) призывных комиссиях;

- обеспечить врачами-специалистами (терапевт, хирург, невропатолог, дерматолог, окулист, отоларинголог, стоматолог, психиатр, рентгенолог-фтизиатр) и средним медицинским персоналом сборные пункты в городах Бишкек, Ош, Жалал-Абад, Балыкчы, Талас, Баткен и Кадамжай для проведения контрольного медицинского осмотра граждан, призванных на срочную военную службу, перед направлением их к месту прохождения службы;

- обеспечить внеочередное стационарное (амбулаторное) медицинское обследование в лечебно-профилактических учреждениях призывников, состояние здоровья которых требует дополнительных исследований.

Министерству внутренних дел:

- осуществлять розыск, задержание и доставку в районные (городские) военные комиссариаты лиц, уклоняющихся от выполнения воинской обязанности;

- представлять в районные (городские) военные комиссариаты сведения о судимости граждан, а также привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством КР;

- обеспечить поддержание общественного порядка в военных комиссариатах, сборных пунктах и местах торжественных проводов призывников.

Также постановлением утвержден состав республиканской призывной комиссии:

<table border="1"> <tr> <td> Керималиев А.К.

</td> <td> - </td> <td> начальник 2 управления (призыва) Главного управления местных органов военного управления Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики, председатель комиссии. </td> </tr> <tr> <td>

Члены комиссии:

</td> </tr> <tr> <td> Бакиров Ж.Ж.

</td> <td> - </td> <td> заместитель заведующего отделом организационно-инспекторской работы и местного самоуправления Аппарата Правительства Кыргызской Республики; </td> </tr> <tr> <td> Ибраева Н.С.

</td> <td> - </td> <td> главный специалист управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Министерства здравоохранения Кыргызской Республики; </td> </tr> <tr> <td> Мурзаматов К.М

</td> <td> - </td> <td> старший инспектор Службы общественной безопасности Министерства внутренних дел Кыргызской Республики; </td> </tr> <tr> <td> Абакиров Д.Б.

</td> <td> - </td> <td> офицер Главного управления местных органов военного управления Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики; </td> </tr> <tr> <td> Мураталиев Б.О.

</td> <td> - </td> <td> офицер Главного управления местных органов военного управления Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики; </td> </tr> <tr> <td> Назаралиев А.А.

Султанов М.Т.

</td> <td> - - </td> <td> офицер Главного управления местных органов военного управления Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики; офицер Главного управления местных органов военного управления Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики; </td> </tr> <tr> <td> Жандармов Р.А.

</td> <td> - </td> <td> офицер Главного управления местных органов военного управления Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики; </td> </tr> <tr> <td> Текебаев Т.К.

</td> <td> - </td> <td> начальник сборного пункта города Балыкчы Главного управления местных органов военного управления Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики; </td> </tr> <tr> <td> Абдраимов Т.О.

</td> <td> - </td> <td> начальник сборного пункта города Ош Главного управления местных органов военного управления Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики; </td> </tr> <tr> <td> Эшбаев К.К.

</td> <td> - </td> <td> начальник сборного пункта города Джалал-Абад Главного управления местных органов военного управления Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики; </td> </tr> <tr> <td> Жапар уулу А.

</td> <td> - </td> <td> ведущий специалист Главного управления местных органов военного управления Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики; </td> </tr> <tr> <td> Мамбеталиев С.А.

</td> <td> - </td> <td> старший врач, главный специалист отдела (призыва) Главного управления местных органов военного управления Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики (Республиканский сборный пункт); </td> </tr> <tr> <td> Матазов Б.А.

</td> <td> - </td> <td> врач-уролог Ошской межобластной объединенной клинической больницы города Ош (Ошский сборный пункт); </td> </tr> <tr> <td> Кочкоров М.К.

</td> <td> - </td> <td> врач-хирург клинико-диагностического отделения Джалал-Абадского областного центра семейной медицины; </td> </tr> <tr> <td> Кожонов С.А.

</td> <td> - </td> <td> заместитель директора Центра семейной медицины города Кадамжай Баткенской области (Кадамжайский сборный пункт); </td> </tr> <tr> <td> Ташматова Г.Б.

</td> <td> - </td> <td> врач-терапевт, подростковый врач Балыкчынского центра семейной медицины (Балыкчынский сборный пункт); </td> </tr> <tr> <td> Жумабекова И.М.

</td> <td> - </td> <td> врач-терапевт, подростковый врач Таласского областного центра семейной медицины (Таласский областной сборный пункт). </td> </tr> <tr> <td>

Резерв:

</td> </tr> <tr> <td> Абдылдаева Г.М.

</td> <td> - </td> <td> заведующая амбулаторно-диагностическим отделением Национального центра фтизиатрии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики (Республиканский сборный пункт); </td> </tr> <tr> <td> Шананова Г.Т.

</td> <td> - </td> <td> врач-терапевт Ошской межобластной объединенной клинической больницы города Ош(Ошский сборный пункт); </td> </tr> <tr> <td> Эсенбаева Г.Б

</td> <td> - </td> <td> врач-терапевт центра семейной медицины

№2 города Джалал-Абад (Джалал-Абадский сборный пункт); </td> </tr> <tr> <td> Миталипов К.К.

</td> <td> - </td> <td> заведующий лечебно-консультативного отдела центра семейной медицины (Кадамжайский сборный пункт); </td> </tr> <tr> <td> Самакова Н.Ж.

</td> <td> - </td> <td> врач терапевт Балыкчынского центра семейной медицины №2 (Балыкчынский сборный пункт); </td> </tr> <tr> <td> Абдраимова Н.М

</td> <td> - </td> <td> врач-терапевт, заместитель директора Таласского районного центра семейной медицины (Таласский областной сборный пункт. </td> </tr> </table>