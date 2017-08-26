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Срок уплаты налогов скоро истекает. После налоговики проведут рейды

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365355_sr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444795-ru.html

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26 августа 2017, 11:18       Комментарии

После истечения срока уплаты налога на транспорт, жилье и землю сотрудники налоговых органов проведут рейды. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
Ведомство просит граждан поспешить с уплатой налогов до истечения сроков их уплаты.
Напомним, налог на транспортное средство необходимо уплатить до 1 сентября текущего года, налог на жилые дома, квартиры и земельный налог - до 2 сентября.
ГНС предупреждает налогоплательщиков, что после указанного срока будут организованы рейды по выявлению неплательщиков налога на транспорт, а также подворный обход домов и квартир по недвижимому имуществу.
При этом за несвоевременную уплату будет наложен административный штраф в сумме 2000 сомов и начнут начисляться пени.
Налоги можно оплатить в кассах любого банковского учреждения, почтовом отделении, а также через платежные терминалы и интернет-банкинг.
Не успевшие сдать информационные расчеты оплатить вышеуказанные налоги смогут сегодня, 26 августа. В этот выходной день ГНС организовала дежурство сотрудников территориальных налоговых органов, которые будут работать с 9 часов утра до 17 часов вечера.

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