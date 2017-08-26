Самое древнее вино в мире обнаружили археологи на Сицилии

26 августа 2017, 11:04 Комментарии

Археологи обнаружили на итальянском острове Сицилия самое древнее вино в мире: возраст напитка составляет около шести тысяч лет. Следы вина нашли в большом сосуде в пещере около города Агридженто. Это доказывает, что данный напиток распространился на территории Аппенин на две тысячи лет раньше, чем считалось до находки.

Открытие сделала международная исследовательская группа, которую возглавляет археолог Давиде Танази из Университета Флориды. Теперь специалисты собираются определить, было это древнее вино красным или белым, пишет Il Giornale di Sicilia.