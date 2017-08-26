Президент подписал указ о назначении вице-премьеров и членов правительства

26 августа 2017, 11:04 Комментарии
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении вице-премьер-министров и членов правительства. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба главы государства.
Этим же указом они освобождены от ранее возложенных обязанностей.
Так, первым вице-премьер-министром назначен Толкунбек Абдыгулов, вице-премьер-министрами стали Дуйшенбек Зилалиев, Темир Джумакадыров и Чолпон Султанбекова.
Членами правительства назначены:
- министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев,
- министр внутренних дел Улан Исраилов,
- министр юстиции Уран Ахметов,
- министр финансов Адылбек Касымалиев,
- министр экономики Артем Новиков,
- министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев,
- министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов,
- министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов,
- министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева,
- министр здравоохранения Талантбек Батыралиев,
- министр культуры, информации и туризма Туголбай Казаков,
- министр труда и соцразвития Таалайкуль Исакунова,
- председатель Госкомитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев,
- председатель Госкомитета по делам обороны Мирбек Касымкулов,
- председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Уланбек Рыскулов,
- председатель Госкомитета информационных технологий и связи Нурбек Абасканов.