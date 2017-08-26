Президент подписал указ о назначении вице-премьеров и членов правительства

26 августа 2017, 11:04 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении вице-премьер-министров и членов правительства. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба главы государства.

Этим же указом они освобождены от ранее возложенных обязанностей.

Так, первым вице-премьер-министром назначен Толкунбек Абдыгулов, вице-премьер-министрами стали Дуйшенбек Зилалиев, Темир Джумакадыров и Чолпон Султанбекова.

Членами правительства назначены:

- министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев,

- министр внутренних дел Улан Исраилов,

- министр юстиции Уран Ахметов,

- министр финансов Адылбек Касымалиев,

- министр экономики Артем Новиков,

- министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев,

- министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов,

- министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов,

- министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева,

- министр здравоохранения Талантбек Батыралиев,

- министр культуры, информации и туризма Туголбай Казаков,

- министр труда и соцразвития Таалайкуль Исакунова,

- председатель Госкомитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев,

- председатель Госкомитета по делам обороны Мирбек Касымкулов,

- председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Уланбек Рыскулов,

- председатель Госкомитета информационных технологий и связи Нурбек Абасканов.