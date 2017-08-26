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На Техас обрушился ураган "Харви" - возможно, худший за 12 лет

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365380_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444789-ru.html

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На Японию обрушился мощный тайфун, есть погибшие

26 августа 2017, 10:52       Комментарии

Мощный ураган "Харви", который, как ожидается, может привести к серьезным разрушениям в Техасе, достиг американского побережья. Президент США Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия в штате, передает Би-би-си.
Первым под удар "Харви" попал небольшой техасский город Рокпорт с населением около 7 тысяч человек. Сообщается, что в окрестностях этого города уже разрушены несколько зданий. Внутри могут находиться люди.
Еще до того, как ураган набрал полную силу над материком, ветер начал валить деревья в Корпус-Кристи - крупнейшем городе штата Техас из числа тех, что находятся на побережье. Сейчас сообщается, что там тысячи людей остались без электричества.
Когда ураган еще приближался к берегу, ему была присвоена четвертая категория по пятибалльной шкале Сафира-Симпсона. Скорость ветра достигла 215 км/ч.
Тысячи жителей Техаса покинули свои дома.
Министерство иностранных дел КР рекомендует всем гражданам Кыргызстана отказаться от поездок в этот регион Америки, а проживающим там - неукоснительно следовать рекомендациям местных властей об эвакуации до полной нормализации ситуации.
Контактный номер телефона Посольства КР в США (для чрезвычайных ситуаций) +1 (202) 256-2924 доступен для граждан КР круглосуточно.
Трамп написал в "Твиттере", что по просьбе губернатора штата подписал распоряжение об объявлении стихийного бедствия, что позволит федеральному правительству оказывать помощь пострадавшим районам.
Еще раньше президент США писал, что ураган "Харви" оказался больше и сильнее, чем предполагалось, и призвал граждан позаботиться о своей безопасности.
Согласно прогнозу, во время бури выпадет около метра осадков. Национальный центр ураганов США предупредил о возможных наводнениях в Хьюстоне и его окрестностях.
Губернатор Грег Эбботт, на чью просьбу о помощи откликнулся Трамп, говорил, что ураган "Харви" может стать самым разрушительным за последние 12 лет.
В 2015 году на южную Флориду обрушился ураган "Вильма". Он стал третьим по разрушительности после ураганов "Эндрю" и "Катрина", унеся жизни 87 человек.
В обращении к президенту Трампу губернатор Эбботт предупреждал, что штормовой ветер и большое количество осадков могут привести к миллиардным потерям и человеческим жертвам.
Белый дом заявил, что Трамп, вероятно, посетит Техас в начале следующей недели.
В начале октября прошлого года ураган "Мэтью", вызвавший массовую гибель людей и сильнейшие разрушения на Гаити, привел к гибели десяти человек на атлантическом побережье США. Более миллиона американцев остались без электричества.
"Мэтью" оказался самым мощным в бассейне Карибского моря за последние десять лет, достигнув наивысшей пятой категории. Скорость ветра доходила до 230 км/ч.

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