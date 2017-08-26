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Футбол: девушки Кыргызстана поборются CAFA Cup

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365074_fy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444788-ru.html

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26 августа 2017, 10:55       Комментарии

Женская сборная Кыргызстана по футболу U-15 (до 15 лет) примет участие в международном турнире CAFA U-15 GIRLS, который пройдет с 27 по 30 августа в городе Гиссар (Таджикистан). Турнир организован для стран - участниц Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).
Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, за кубок сыграют 4 сборные - Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Ирана. Команды сыграют между собой в один круг, по итогам которого и будет определен победитель. Матчи турнира пройдут на центральном стадионе города Гиссар (Таджикистан).
Расписание матчей:
27 августа
<li>Иран – Кыргызстан</li><li>Таджикистан – Узбекистан</li>
28 августа
<li>Кыргызстан – Узбекистан</li><li>Иран – Таджикистан</li>
29 августа
<li>Узбекистан – Иран</li><li>Таджикистан – Кыргызстан</li>
Напомним, это не первый турнир под эгидой Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA). Ранее CAFA Cup проводился среди молодежных сборных до 19 лет, где сборная Кыргызстана завоевала серебро. Помимо этого, в прошлом году также за кубок CAFA боролись женские сборные до 19 лет и футболистки Кыргызстана завоевали бронзу турнира. В этом году уже проводился турнир среди юношеских сборных U-15 (до 15 лет), где кыргызстанцам не удалось завоевать наград.

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