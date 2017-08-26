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Отец и двое сыновей погибли — ЗИЛ столкнулся с Porter в Ошской области

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444787-ru.html

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26 августа 2017, 11:08       Комментарии

БИШКЕК, 26 авг - Sputnik. Сегодня, 26 августа, в 1.30 на трассе Ош - Иркештам произошло ДТП, в котором погибли три человека и пятеро пострадали, сообщил региональному корреспонденту Sputnik Кыргызстан пресс-секретарь УПМ УВД Ошской области Айбек Бечелов.
Авария произошла на 233-м километре дороги, столкнулись ЗИЛ-130 и Hyundai Porter. Погиб 63-летний водитель мини-грузовика и двое его сыновей 38 и 36 лет. Водитель ЗИЛа и четыре его пассажира с тяжелыми травмами доставлены в больницу.
Оба водителя - жители села Нур Алайского района Ошской области. И тот, и другой перевозили сено.
Как оказать первую помощь пострадавшим при ДТП, смотрите на видео Sputnik Кыргызстан>>
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