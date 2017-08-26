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Более 140 тыс. маленьких кыргызстанцев пойдут в этом году в первый класс

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/bolee-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444786-ru.html

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26 августа 2017, 10:33       Комментарии

В этом году в первый класс пойдут около 140 тысяч детей, сообщили в Минобразования.
Прием детей в первый класс осуществляется в три этапа — в январе, мае и августе. По данным ведомства, количество первоклассников по всей республике в этом году достигло 140 тысяч.
"Сейчас в школах страны проводится прием детей. В целом по стране, по оперативным данным, в школах в этом году будут учиться 1 млн 175 тысяч детей", — сообщили в ведомстве.
Ранее Министерство образования совместно с мэрией столицы запретило денежный взнос за прием ребенка в первый класс. Согласно закону, ребенка должны зачислить в школу на бесплатной основе. О нарушениях при приеме в первый класс в столичные школы родители могут сообщать по номеру 61-39-72.

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