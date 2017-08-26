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Сборная Кыргызстана по кок-бору вышла в финал: 27 августа состоится игра с Казахстаном

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/sborna...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444785-ru.html

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26 августа 2017, 10:49       Комментарии

Накануне сборная Кыргызстана провела свой пятый поединок на чемпионате мира по кок-бору, который сейчас проходит в Астане.
Напомним, 22 августа Кыргызстан победил команду Узбекистана со счетом 11:2, 21 августа обыграл сборную Монголии — 4:0, 23 мая разгромил Турцию — 13:3, а 24 мая — Таджикистан — 15:2.
Таким образом, сборная Кыргызстана, одержав пять побед, заняла первое место в своей группе и вышла в финал чемпионата мира. Теперь, 27 августа, наши спортсмены сыграют со сборной Казахстана.

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