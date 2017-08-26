Сборная Кыргызстана по кок-бору вышла в финал: 27 августа состоится игра с Казахстаном

26 августа 2017, 10:49 Комментарии

Накануне сборная Кыргызстана провела свой пятый поединок на чемпионате мира по кок-бору, который сейчас проходит в Астане.

Напомним, 22 августа Кыргызстан победил команду Узбекистана со счетом 11:2, 21 августа обыграл сборную Монголии — 4:0, 23 мая разгромил Турцию — 13:3, а 24 мая — Таджикистан — 15:2.

Таким образом, сборная Кыргызстана, одержав пять побед, заняла первое место в своей группе и вышла в финал чемпионата мира. Теперь, 27 августа, наши спортсмены сыграют со сборной Казахстана.