МИД рекомендует кыргызстанцам отказаться от поездок к восточному побережью США из-за урагана

26 августа 2017, 10:25 Комментарии

Министерство иностранных дел рекомендует кыргызстанцам отказаться от поездок к восточному побережью США из-за урагана. Как сообщает пресс-служба МИД, к восточному побережью США надвигается ураган "Харви", в ряде округов штата Техас объявлено чрезвычайное положение. В связи с чем министерство рекомендует гражданам Кыргызстана отказаться от поездок в данный регион США, а проживающим на данных территориях - неукоснительно следовать рекомендациям местных властей об эвакуации до полной нормализации ситуации.

Ожидается, что ураган "Харви", который может стать самым крупным за последние 12 лет на

территории США и повлечь за собой жертвы и разрушения, приблизится к побережью в ночь с 25 августа на 26 августа.

Контактный номер телефона посольства КР в США (для чрезвычайных ситуаций) +1 (202) 256-2924 доступен для граждан круглосуточно.