Правительство утвердило положение, по которому кыргызстанец может быть почетным консулом иностранного государства в КР

26 августа 2017, 10:42 Комментарии

Правительство утвердило положение о порядке деятельности почетных консульских должностных лиц иностранных государств в Кыргызстане и консульских учреждений, возглавляемых такими должностными лицами. Соответствующее постановление 15 августа подписал экс-премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. Как отмечается в документе, почетный консул иностранного государства назначается в КР с целью содействия развитию торговых, экономических, культурных, научных, туристических связей между представляемым государством и Кыргызстаном, а также защиты на территории консульского округа прав и интересов представляемого государства, его физических и юридических лиц.

Почетным консульским должностным лицом может быть гражданин представляемого государства или гражданин государства пребывания только в случае выраженного согласия государства пребывания из числа лиц, имеющих в обществе положительную деловую репутацию, и обладающий необходимыми личными качествами, а также имеющий возможность должным образом выполнять возложенные на него консульские функции, который:

- постоянно проживает на территории своего консульского округа в течение срока выполнения им консульских функций;

- не состоит на государственной и муниципальной службе в КР;

- не занимается политической деятельностью в представляемом государстве и в Кыргызстане;

- является лицом, достигшим 25 лет, но не старше 65 лет;

- не имеет судимости (в отношении иностранных граждан справка о несудимости выдается уполномоченным органом представляемого государства. Данная справка подлежит легализации или апостилированию в установленном законодательством КР порядке);

- не является членом какой-либо политической партии в КР;

- не является лицом, разыскиваемым за совершение преступлений на территории КР и иностранного государства;

- не признан недееспособным.

Министерство иностранных дел может рекомендовать иностранному государству кандидатуру на должность почетного консульского должностного лица данного государства в КР.

Почетное консульское должностное лицо может заниматься любым видом деятельности, не противоречащим законодательству КР.

Почетный консул должен соблюдать и не нарушать законодательство КР, положения конвенции и общепризнанные нормы и принципы международного права, уважать традиции и обычаи народа Кыргызстана.

Почетное консульство не может располагаться в столице государства либо в другом населенном пункте, где функционирует консульское учреждение представляемого государства. Изменение класса, границ консульского округа почетного консула и местоположения почетного консульства может осуществляться только с согласия Министерства иностранных дел КР. Для этого иностранное государство направляет вербальную ноту в МИД с соответствующей информацией и обоснованием указанных изменений. Министерство иностранных дел КР информирует о своем решении путем направления соответствующей ноты.

МИД в рамках своей компетенции проводит мониторинг деятельности почетных консулов иностранных государств в КР на предмет эффективности их работы, рассматривает поступающие жалобы на действия почетных консулов иностранных государств в рамках законодательства КР.

С процедурой согласования назначения почетного консульского должностного лица, его допуска к выполнению консульских функций, а также преимуществами, привилегиями и иммунитетами и другими правилами можно ознакомиться здесь.