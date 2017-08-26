Председатель Коллегии ЕЭК: За глобальными правилами международных цифровых консорциумов – будущее мировой торговли

26 августа 2017, 10:18 Комментарии

Значение и содержание цифровой повестки Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили 24 августа на панельной дискуссии "Цифровая перезагрузка ЕАЭС. Новый взгляд на экономику!", которая состоялась в рамках второго Международного выставочного форума "Евразийская неделя".

Выступая на сессии, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян заявил, что для роста конкурентоспособности экономик стран Союза цифровизация – необходимое условие. "Очевидно, что все те процессы, которые продолжат реализовываться в старой логике, будут устаревшими, а те активы, которые не оцифрованы, теряют свою ценность". Основой экономики становится не производство товаров, а производство знаний.

Оцифровка общих рынков имеет принципиальное значение и для развития интеграции. Ключевое условие в связи с этим – единство или совместимость цифровых стандартов, принципов и правил. "За общими правилами и культурой цифровых консорциумов – будущее торговли и кооперации стран ЕАЭС", – заявил Тигран Саркисян.

В декабре прошлого года президенты выступили с заявлением о необходимости ее формирования. Основные направления цифровой повестки до 2025 года будут представлены до конца 2017 года. По словам председателя Коллегии ЕЭК, сейчас идут дискуссии фундаментального характера о том, где заканчиваются полномочия национальных правительств и начинаются полномочия наднационального органа. Необходимо понять, на какой технологической платформе будет осуществляться маркировка товаров, важно, чтобы эти системы в странах Союза были бы совместимы и интероперабельны. Также этот вопрос актуален и для системы госзакупок, которая имеет принципиальное значение для бизнеса ЕАЭС. Если системы оцифровки госзакупок в государствах-членах будут выстроены в разных логиках, издержки бизнеса значительно возрастут.

По мнению члена Коллегии (министра) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян, странам Союза необходимо перейти к моделированию цифровых преобразований и формированию цифровых активов, в том числе цифровых платформ, наращиванию эталонных цифровых объектов, моделей и т.д.

"Цифровая экономика строится на сквозных процессах, для погружения в нее нам потребуется согласованная политика, иначе бесшовную среду не сделать. Эффект от бесшовности и безбарьерности почувствуем только вместе. Сейчас период выхода за рамки традиционных отраслей, пересечения и поиска новых возможностей для построения цифровой сервисной среды для потребителей и бизнеса. Мы и свою интегрированную систему будем развивать в эту сторону", – рассказала о задачах ЕЭК Карине Минасян.

При переходе к цифровой экономике определяющими характеристиками Союза станет способность управлять изменениями, скорость и гибкость моделей управления: время введения в действие новаций в интеграционные цифровые процессы будет сокращаться.

По словам Карине Минасян, страны Союза долгое время не принимали участие в формировании международных стандартов, правил. Тем временем большинство других развитых стран мира, в основном через международные институты стандартизации, активно работали в этом направлении. Сейчас созданы глобальные фрейм-ворки общих правил для секторов цифровой экономики и областей цифрового пространства, например, фрейм-ворк прослеживаемости от Js1. Странам Союза пора включаться в эту работу, считает министр ЕЭК.

"Для успеха в цифровой экономике нам потребуется развивать новые виды кооперации на основе компетенций, наращивание своих компетенций и использование компетенций партнеров. Это позволит наращивать цифровые активы, преобразовывать экономические связи, модели и, как следствие, получить новые эффекты", – считает Карине Минасян.

Региональный директор по Центральной Азии Всемирного банка (ВБ) Лилия Бурунчук отметила, что Всемирный банк еще в 2016 году в своем "Докладе о мировом развитии: цифровые дивиденды" отметил ключевую роль цифровизации для роста благосостояния общества. Были обозначены перспективы по увеличению ВВП, созданию рабочих мест, преобразованию сферы услуг.

Лилия Бурунчук представила итоги совместного исследования ВБ и Евразийской экономической комиссии "Цифровая повестка ЕАЭС 2025: перспективы и рекомендации". Цель исследования заключалась в том, чтобы дать ответ на вопрос, стоит ли согласованно странам Союза развивать цифровую экономику, разрабатывать цифровую платформу для ЕАЭС, а также в том, чтобы оценить возможные экономические дивиденды развития общего регионального цифрового пространства и реализации цифровой повестки Союза. Эксперты сопоставили два сценария: цифровая экономика будет внедрена в каждом государстве-члене в отдельности или ещё и на уровне всего ЕАЭС. Сравнение показало значительные преимущества согласованных национальных и региональной цифровых повесток.

Экономический эффект от реализации цифровой повестки увеличит ВВП Союза к 2025 году примерно на 10,6% от общего ожидаемого роста совокупного ВВП государств-членов к этому времени. При этом потенциальный эффект почти в два раза превышает возможный размер увеличения ВВП стран ЕАЭС в случае цифрового развития без реализации общей цифровой повестки.

Реализация цифровой повестки может привести к созданию от 4 до 8 млн рабочих мест, обеспечит рост занятости в отрасли информационно-коммуникационных технологий(ИКТ) на пространстве ЕАЭС на 66,4% к 2025 году (1 млн новых рабочих мест). Это почти на 50% больше, чем в случае цифрового развития государств-членов без совместной цифровой повестки. Увеличение количества рабочих мест в сфере ИКТ приведет к росту общей занятости на 2,46% к 2025 году. По оценкам экспертов, устранение существующих нормативно-правовых барьеров в отношениях между государствами-членами позволит сэкономить $46,5 млрд в Союзе. Эффект от цифровизации государственных закупок на региональном уровне оценивается в $16,3 млрд.

"Поэтому сегодня перед нами стоит серьезная задача по реализации цифровой повестки на региональном уровне: провести качественные трансформационные процессы, выделить достаточно долгосрочных финансовых средств, сделать серьезные вложения в общую инфраструктуру, привлечь лучшие профессиональные кадры, проявить мудрость и гибкость на уровне руководства и контроля процессов внедрения", – отметила Лилия Бурунчук.