На США надвигается ураган "Харви", кыргызстанцам не рекомендуют ехать на восточное побережье

26 августа 2017, 10:03 Комментарии

Министерство иностранных дел Кыргызстана рекомендует гражданам воздержаться от поездок в США в связи с надвигающимся к восточному побережью Америки ураганом "Харви" и объявленным чрезвычайным положением в ряде округов штата Техас.

По данным ведомства, проживающим на данных территориях кыргызстанцев просят неукоснительно следовать рекомендациям местных властей об эвакуации до полной нормализации ситуации.

"Ожидается, что ураган "Харви", который может стать самым крупным за последние 12 лет на территории США и повлечь за собой жертвы и разрушения, приблизится к побережью в ночь с пятницы 25 августа на субботу 26 августа 2017 года. Контактный номер телефона Посольства КР в США (для чрезвычайных ситуаций) +1 (202) 256-2924 доступен для граждан Кыргызской Республики круглосуточно", – говорится в сообщении.