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10 мыслей о детстве, отражении души и неуемной энергии певицы Риты Скочило

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365303_10...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444779-ru.html

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26 августа 2017, 9:44       Комментарии

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?
В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.
Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…
Рита Скочило
певица, участница шоу X Factor, артистка, композитор, поэт
Я для себя одновременно и вдохновение для жизни, и результат для продолжения жизни.
В детстве было очень четкое понимание, что мне нужна сцена, что я всегда буду на сцене. Безапелляционное было мое решение такое. Сейчас оно стало менее безапелляционным, но в детстве было именно так.
На сцене есть возможность получить такое счастье, которое ты не можешь получить в других сферах. Особенное счастье, особая энергия, без которой я, видимо, не могу прожить. Поэтому приходится все время туда как-то возвращаться.
Конечно, сцена – это какой-то образ, но этот образ – это отражение твоей собственной души, отражение того, какой ты в жизни.
Каждый артист выносит на сцену свою жизнь, только как-то оборачивая ее в какие-то художественные средства.
Музыка для меня равно Бог, энергия высшая. Я это ощущала всегда, но не понимала, что это музыка или какой-то другой вид искусства, но изначально всегда это чувствовала.
Для меня это неотъемлемая часть жизни. Для меня это неотъемлемая часть моего духовного здоровья, гармонии в жизни, и поэтому я решила сделать это в какой-то мере работой, потому что нет ничего приятнее, когда тебе нравится твоя работа настолько, что ты хочешь к ней возвращаться и возвращаться.
По крупицам собрав то, что близко мне, из этого начинают рождаться конкретные тексты, рифмы. Но сначала это просто набор слов, абсолютно которые не рифмуются даже. И потом, постепенно, это все кирпичик за кирпичиком превращается в структуру.
Это и есть вдохновение. То есть для того чтобы пришло вдохновение, тебе нужно его поискать.
Всегда у меня была эта какая-то неуемная энергия , и особенно она проявляется на сцене и общении с людьми.
Был у меня такой период, когда я совсем была такая спокойная. И я всем очень не нравилась. И себе самой. Поэтому сейчас решила вернуться к детству.
Я считаю себя примером для подражания себе самой, какой была в детстве. То есть я хочу быть похожей на себя, когда мне было лет 8-9.
Когда-то я знала ответ на вопрос: что для меня свобода. Я думаю, это возможность любить того, кого ты любишь, делать то, что приносит тебе счастье, и иметь возможность улучшить жизнь своих родных.
Я считаю, что у каждого человека есть такая вещь, которую он не делает, но задумал, и она где-то там висит в воздухе и не дает ему покоя. Но для нее должно прийти время. Если пытаться добраться до этого раньше, а я пыталась, то кроме мучений и разочарований ничего это не приносит.

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