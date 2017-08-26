Доллар США: 68.4595 (-0.0905) 
Евро: 80.7548 (-0.0485) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

10 мыслей о детстве, отражении души и неуемной энергии певицы Риты Скочило10 мыслей о детстве, отражении души и неуемной энергии певицы Риты СкочилоПрогноз погоды: в Бишкеке без осадковПрогноз погоды: в Бишкеке без осадков

Это для учебы! Кыргызстанским школьникам купили 4 236 телевизоров

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444777-ru.html

Похожие новости

Молодцы! Кыргызстанская КВН-команда завоевала Гран-при лиги в Казахстане

Минобразования закупит компьютеры на 30 млн сомов

Минобразования закупит компьютеров на 30 млн сомов

Кыргызстанские бизнесмены смогут найти проверенных партнеров по Интернету

Кыргызстанец хотел купить MegaCom в рассрочку на 5 лет, ему отказали

26 августа 2017, 9:43       Комментарии

БИШКЕК, 26 авг - Sputnik. Министерство образования и науки закупило телевизоры для школ Кыргызстана, сообщила пресс-служба ведомства.
Это сделано с целью расширения возможностей использования цифрового телевидения в процессе обучения.
В общей сложности было приобретено 4 236 телевизоров:
<ul> <li>для Ошской области - 1 044;</li> <li>для Джалал-Абадской - 940;</li> <li>для Чуйской - 614;</li> <li>для Баткенской - 476;</li> <li>для Иссык-Кульской - 374;</li> <li>для Нарынской - 278;</li> <li>для Таласской - 208;</li> <li>для Бишкека - 190;</li> <li>для Оша - 112.</li> </ul> window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум