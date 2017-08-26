Это для учебы! Кыргызстанским школьникам купили 4 236 телевизоров

26 августа 2017, 9:43 Комментарии

БИШКЕК, 26 авг - Sputnik. Министерство образования и науки закупило телевизоры для школ Кыргызстана, сообщила пресс-служба ведомства.

Это сделано с целью расширения возможностей использования цифрового телевидения в процессе обучения.

В общей сложности было приобретено 4 236 телевизоров:

<ul> <li>для Ошской области - 1 044;</li> <li>для Джалал-Абадской - 940;</li> <li>для Чуйской - 614;</li> <li>для Баткенской - 476;</li> <li>для Иссык-Кульской - 374;</li> <li>для Нарынской - 278;</li> <li>для Таласской - 208;</li> <li>для Бишкека - 190;</li> <li>для Оша - 112.</li> </ul> window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });