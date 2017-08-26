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Золотой запас Кыргызстана за месяц подорожал на полмиллиарда сомов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444776-ru.html

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26 августа 2017, 10:06       Комментарии

БИШКЕК, 26 авг - Sputnik. Золотые запасы Национального банка КР в сомовом эквиваленте превышают 14,4 миллиарда, сообщается на сайте финансового регулятора.
Международные валютные резервы Кыргызстана состоят из более чем десятка видов валюты, СDR (специальные права заимствования - искусственное резервное и платежное средство МВФ) и золота. Они могут использоваться для международных расчетов и платежей, покрытия дефицита платежного баланса и стабилизации курса национальной валюты.
На 1 августа Нацбанк оценил золотые запасы страны в 14 миллиардов 461,5 миллиона сомов - это почти на 480,8 миллиона больше, чем к 1 июля.
Согласно открытым данным НБ, это рекордный показатель. Отметим, что стоимость золотого запаса в сомах зависит от курсов драгметалла и доллара. 1 августа курс "американца" составлял 68,65 сома, а стоимость тройской унции на Лондонской бирже - 1270,95 доллара.
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