Золотой запас Кыргызстана за месяц подорожал на полмиллиарда сомов

26 августа 2017, 10:06 Комментарии

БИШКЕК, 26 авг - Sputnik. Золотые запасы Национального банка КР в сомовом эквиваленте превышают 14,4 миллиарда, сообщается на сайте финансового регулятора.

Международные валютные резервы Кыргызстана состоят из более чем десятка видов валюты, СDR (специальные права заимствования - искусственное резервное и платежное средство МВФ) и золота. Они могут использоваться для международных расчетов и платежей, покрытия дефицита платежного баланса и стабилизации курса национальной валюты.

На 1 августа Нацбанк оценил золотые запасы страны в 14 миллиардов 461,5 миллиона сомов - это почти на 480,8 миллиона больше, чем к 1 июля.

Согласно открытым данным НБ, это рекордный показатель. Отметим, что стоимость золотого запаса в сомах зависит от курсов драгметалла и доллара. 1 августа курс "американца" составлял 68,65 сома, а стоимость тройской унции на Лондонской бирже - 1270,95 доллара.

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