26 августа 2017, 9:48 Комментарии

В ЦИК поступили подписные листы шести кандидатов в президенты Кыргызстана, сообщается на сайте ведомства.

Накануне в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов КР поступили подписные листы кандидата Улукбека Кочкорова. Количество сданных подписей – 60 тыс. 044.

"Также поступили подписные листы кандидата Арсланбека Малиева. Количество сданных подписей –55 тыс. 806, Риты Карасартовой – 31 тыс. 777, Токтайым Уметалиевой – 48 тыс. 777, Камилы Шаршекеевой – 39 тыс. 237 и Канатбека Исаева – 37 тыс. 633 подписей", – говорится в сообщении.

Рабочая группа по приему и проверке подписных листов Центризбиркома должна проверить подлинность представленных подписей в течение 10 дней. Проверке подлежит 20% подписей избирателей, отобранных посредством случайной выборки (жребия) от общего количества подписей, представленных уполномоченными представителями кандидатов.