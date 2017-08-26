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В ЦИК поступили подписные листы шести кандидатов в президенты Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-tsik...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444774-ru.html

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26 августа 2017, 9:48       Комментарии

В ЦИК поступили подписные листы шести кандидатов в президенты Кыргызстана, сообщается на сайте ведомства.
Накануне в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов КР поступили подписные листы кандидата Улукбека Кочкорова. Количество сданных подписей – 60 тыс. 044.
"Также поступили подписные листы кандидата Арсланбека Малиева. Количество сданных подписей –55 тыс. 806, Риты Карасартовой – 31 тыс. 777, Токтайым Уметалиевой – 48 тыс. 777, Камилы Шаршекеевой – 39 тыс. 237 и Канатбека Исаева – 37 тыс. 633 подписей", – говорится в сообщении.
Рабочая группа по приему и проверке подписных листов Центризбиркома должна проверить подлинность представленных подписей в течение 10 дней. Проверке подлежит 20% подписей избирателей, отобранных посредством случайной выборки (жребия) от общего количества подписей, представленных уполномоченными представителями кандидатов.

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