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Ученые: Антибиотики провоцируют нарушения психического здоровья

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365340_yc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444773-ru.html

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26 августа 2017, 9:22       Комментарии

Злоупотребление антибиотиками угнетает кишечную микрофлору и провоцирует нарушения психического здоровья, в частности, тревогу и депрессию. К такому выводу пришли ирландские ученые, исследование опубликовано в журнале Microbiome. Коротко о нем рассказывает Росбалт
Так, исследователи провели эксперименты на мышах. Они вырастили одних грызунов с кишечными бактериями, других - без них (микроорганизмы уничтожили антибиотиками). Ученые установили, что микробы, обитающие в кишечнике, влияют на содержание микроРНК в миндалинах и префронтальной коре головного мозга. Данные элементы нервной системы отвечают за развитие тревоги и депрессии.
Исследование специалистов позволяет выделить новые факторы, которые оказывают влияние на состояние психического здоровья людей.

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