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УПМ останавливает переполненные машины — рейд в Оше

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444772-ru.html

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Водитель мерседеса столкнул в кювет машину женщины с 4-х летним ребенком

26 августа 2017, 9:07       Комментарии

БИШКЕК, 26 авг - Sputnik. Управление патрульной милиции Ошской области начало в регионе рейд "За рулем", сообщила пресс-служба областного УВД.
© Sputnik / Зульфия ТургуноваУправление патрульной милиции Ошской области начало в регионе рейд "За рулем" Рейд будет проходить в Кара-Сууйском, Узгенском, Ноокатском и Алайском районах. Уже был выявлен один нарушитель правил перевозки людей.
"Сотрудники УПМ остановили машину Honda Stepwgn под управлением 25-летнего мужчины. В салоне было девять человек - на два пассажира больше положенного. Водитель начал давить на инспекторов и заявил, что ему невыгодно возить всего семь человек. Нарушитель был оштрафован", - говорится в сообщении.
Мероприятие направлено на профилактику управления транспортом без водительских прав, в пьяном состоянии, а также нарушения скоростного режима, выезда на встречную полосу и других нарушений ПДД.
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