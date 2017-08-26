Сократить поставки мяса в ЕАЭС из других стран — тренд "геномная селекция"

26 августа 2017, 8:32 Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. Система геномной селекции позволит обеспечить устойчивое развитие животноводства и снизить зависимость от поставок мяса из третьих стран, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Увеличение продуктивности животноводства невозможно без эффективной геномной селекции - к такому выводу пришли участники семинара "Улучшение и сохранение генетических ресурсов в животноводстве. Создание системы геномной селекции в Евразийском экономическом союзе".

В мероприятии приняли участие вице-министр сельского хозяйства Казахстана Гульмира Исаева, представители профильных отраслевых министерств, племенных объединений, ассоциаций, союзов и породных палат, а также ведущих научно-исследовательских институтов стран ЕАЭС.

По словам директора департамента агропромышленной политики ЕЭК Станислава Бубена, сегодня зависимость от поставок мяса из третьих стран достаточно велика. В 2016 году на территорию государств союза ввезли мясо различных видов на 1,9 миллиарда долларов. Повышенным спросом также пользуется племенная продукция с высоким генетическим потенциалом. С 2012-го по 2016 год в ЕАЭС импортировали такую продукцию на 2,6 миллиарда долларов. Основная доля импорта в денежном выражении приходится на крупный рогатый скот - 53 процента.

"Внедрение в производство геномной селекции позволит определять племенную ценность молодняка в раннем возрасте с вероятностью до 70 процентов, а кроме того, до четырех раз сократить издержки на проведение оценки и содержание племенных производителей", - отметил Бубен.

В 2017-2018 годах в ЕАЭС будет разработана единая методика оценки ценности племенных животных - с использованием метода наилучшего линейного несмещенного прогноза (BLUP). Это в перспективе позволит перейти к использованию геномной селекции на базе Евразийского координационного совета по племенному животноводству.

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