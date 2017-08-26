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Глава ЦИК обсудила с активом избирательных комиссий Таласской области подготовку к выборам

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444769-ru.html

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26 августа 2017, 2:30       Комментарии

Председатель ЦИК КР Нуржан Шайлдабекова встретилась с активом территориальных избирательных комиссий Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК. Глава Центризбиркома информировала участников рабочего совещания об основных этапах выборного процесса, о ходе подготовки к выборам президента КР 15 октября. Обсуждались вопросы обучения членов участковых избирательных комиссий технологиям работы с автоматическими считывающими урнами (АСУ), взаимодействия с государственными органами и органами местного самоуправления.
В ходе совещания было отмечено, что необходимо усилить информационную и методическую поддержку гражданами КР, которые имеют право голоса на предстоящих выборах. Каждый избиратель области должен иметь возможность получить качественную, оперативную информацию обо всех этапах избирательного периода, о новой системе идентификации по биометрическим данным избирателя, о процедуре проверки своих данных в рамках Национальной информационной кампании "Проверь себя в списках избирателей".
Особый акцент был сделан о создании условий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Глава ЦИК КР рассказала о планируемой акции "Захвати с собой соседа", когда каждый может обратить внимание на своих соседей с особыми нуждами и помочь им принять участие в голосовании в день выборов 15 октября.
"В своей деятельности сотрудники и специалисты ТИК и УИК должны обеспечить соблюдение всех норм и требований действующего законодательства, а также создать равные возможности для всех участников выборного процесса", - отметила Н.Шайлдабекова.
В совещании приняли участие представители Таласской областной государственной администрации, районных администраций, областных и районных правоохранительных органов, которые будут оказывать максимальное содействие в организационно-техническом обеспечении выборов.

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