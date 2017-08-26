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В Бишкеке прошел семинар по процедурам государственных закупок

 

Фотографии: akipress.kg

      

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444768-ru.html

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26 августа 2017, 1:08       Комментарии

В мэрии Бишкека 25 августа состоялся семинар-совещание по процедурам государственных закупок в соответствии с Законом КР "О государственных закупках". Как сообщает пресс-служба мэрии столицы, в совещании приняли участие руководство мэрии города и Департамент государственных закупок при Министерстве финансов КР.
Семинар был организован для специалистов по государственным закупкам территориальных, структурных подразделений и хозяйствующих субъектов мэрии города Бишкек.
Сотрудниками Департамента государственных закупок при Министерстве финансов КР были даны методические консультации по порталу электронных государственных закупок, а также по процедурам государственных закупок в соответствии с Законом КР "О государственных закупках".

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