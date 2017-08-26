В Бишкеке прошел семинар по процедурам государственных закупок

26 августа 2017, 1:08 Комментарии

В мэрии Бишкека 25 августа состоялся семинар-совещание по процедурам государственных закупок в соответствии с Законом КР "О государственных закупках". Как сообщает пресс-служба мэрии столицы, в совещании приняли участие руководство мэрии города и Департамент государственных закупок при Министерстве финансов КР.

Семинар был организован для специалистов по государственным закупкам территориальных, структурных подразделений и хозяйствующих субъектов мэрии города Бишкек.

Сотрудниками Департамента государственных закупок при Министерстве финансов КР были даны методические консультации по порталу электронных государственных закупок, а также по процедурам государственных закупок в соответствии с Законом КР "О государственных закупках".